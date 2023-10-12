ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຊາກຫັກພັງຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນ ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດສາມຄົນຢູ່ໃນເຂົງເຂດ ແບລໂກຣອດ ຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານຍັດເຈສລາຟ ກລາກັອຟ ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ເຕເລກຣາມວ່າ ຊາກຫັກພັງໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຫລັງນຶ່ງ ແລະໄດ້ມີການຄົ້ນພົບ 3 ສົບ ຢູ່ທີ່ບ່ອນເພພັງ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີ ໂດຍໂດຣນຂອງຢູເຄຣນ ດ້ວຍການຍິງປ້ອງກັນທາງອາກາດໃສ່ໂດຣນຕົກລົງໃສ່ເຂດແບລໂກຣອດ.
ແບລໂກຣອດ ແມ່ນນຶ່ງຂອງບັນດາຂົງເຂດຣັດເຊຍ ທີ່ີມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ.
ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໂຈມຕີໃນຕອນຂ້າມຄືນດ້ວຍໂດຣນ 33 ລໍາ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຫລາຍຂົງເຂດ ແລະການປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຢູເຄຣນ ໄດ້ທຳລາຍ 28 ລໍາ ຂອງອາກາດຍານເຫຼົ່ານັ້ນ.
ນຶ່ງຂອງຈຳນວນເປົ້າໝາຍແມ່ນໂອເດຊາ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ່າ ເຮືອ ແລະອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຂດໂອເດຊາ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເປັນປະຈຳ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ.