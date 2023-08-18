ຣັດເຊຍ ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນຂອງຢູເຄຣນ ຕົກ ໃນມົສກູ

ຢູເຄຣນ ໄດ້ພະຍາຍາມທໍາການໂຈມຕີມົສກູ ດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນ ໃນເຊົ້າວັນສຸກນີ້ ແຕ່ກອງທັບຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວຕົກ.
ຫຼັງຈາກທີ່ຣັດເຊຍຍິງໂດຣນຕົກ, ເສດຊິ້ນສ່ວນຈາກການໂຈມຕີ ໄດ້ຕົກໃສ່ ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າ Expo Center ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງມົສກູ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ບໍ່ຮອດ 4 ໄມ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນມົສກູ ທ່ານເຊີເກ ໂຊເບຍນິນ (Sergei Sobyanin) ກ່າວໃນ Telegram ວ່າ ຊາກຫັກພັງຈາກ ໂດຣນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃກ້ກັບສູນສະແດງສິນຄ້າ ແຕ່ "ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ."
ຢູເຄຣນ ກ່າວອ້າງໃນວັນພະຫັດວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຂອງຕົນ ໄດ້ຍຶດເອົາດິນແດນບາງສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ຄືນ ໂດຍໄດ້ຂັບໄລ່ທະຫານຣັດເຊຍໄກອອກໄປຈາກບ້ານ ຢູໂຣເຊນ (Urozhaine) ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃໝ່.
ການບຸກຄືບ ແມ່ນພະຍາຍາມໃຫ້ໄປເຖິງທະເລອາຊັອຟ (Azov), ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕັດກຳລັງທີ່ຍຶດຄອງຢູ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ອອກເປັນສອງສ່ວນ.
"ໃນທິດ ທາງພາກໃຕ້ຂອງບ້ານຢູໂຣເຊນ (Urozhaine), [ທະຫານຢູເຄຣນ] ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ," ໂຄສົກກອງທັບ ທ່ານອັງເດຣ ໂຄວາເລຟ (Andriy Kovaliov) ກ່າວໃນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ບ້ານຢູໂຣເຊນ (Urozhaine), ໃນເຂດ ໂດເນດ Donetsk ຕາເວັນອອກ, ແມ່ນບ້ານທໍາອິດ ທີ່ ກີຢິບ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍຶດຄືນມາໄດ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 27 ເດືອນກໍລະກົດ ເຊິ່ງພິສູດແລ້ວວ່າມັນເປັນສົງຄາມທີ່ຍາກລຳບາກ, ປັ່ນປ່ວນຢູ່ໃນເຂດແດນທີ່ຣັດເຊຍຄວບຄຸມຍ້ອນລູກລະເບີດຝັງດິນ.
ບ້ານຢູໂຣເຊນ (Urozhaine) ຢູ່ຫ່າງຈາກທະເລອາຊັອຟ (Azov) ໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 90 ກິໂລແມັດ ແລະ ຢູ່ຫາງຈາກເມືອງໂດເນດທີ່ຣັດເຊຍຍຶດຄອງຢູ່ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ປະມານ 100 ກິໂລແມັດ.