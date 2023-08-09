ຣັດເຊຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ປະກາດການສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ພັນທະມິດ ອີຣ່ານ ໃນການປະຕິເສດຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕາເວັນຕົກ ເພື່ອຮັກສາການຍັບຢັ້ງຕໍ່ ອີຣ່ານ ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ໄດ້ພັງລົງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄວບຄຸມໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ເຕຫະຣ່ານ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດກໍຕາມ.
ຫຼັງຈາກການພົບປະລະຫວ່າງຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ນັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມົສກູ ແລະ ເຕຫະຣ່ານ ແມ່ນເຫັນພ້ອມກັນໃນການເຊື່ອວ່າຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກ “ນະໂຍບາຍທີ່ຜິດພາດ ກ່ຽວກັບ ການກົດດັນຂີດສູງສຸດ ທີ່ຖືກດຳເນີນໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.”
ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ JCPOA ໃນປີ 2018 ໃນຂະນະດຽວກັນປະມາດຕະການລົງໂທດໄວ້ຄືເກົ່າ. ສາຍພົວພັນຂອງ ອີຣ່ານ ກັບບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກແມ່ນໄດ້ຊຸດໂຊມລົງນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເລັ່ງດຳເນີນໂຄງການນິວເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບ ສະຫະລັດ, ຈີນ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບ ອີຣ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ.
ສົງຄາມດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ການປະຕິບັດການທາງທະຫານພິເສດນັ້ນ,” ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງກັບບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ຕົກລົງສູ່ລະດັບທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາວ່າບັນດານັກການທູດ ຢູໂຣບ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ອີຣ່ານ ຊາບວ່າເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບ ສະຫະລັດ ໃນການຮັກສາມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ ອີຣ່ານ ທີ່ມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸໃນເດືອນຕຸລານີ້ ພາຍໃຕ້ຂອງຕົກລົງນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ.