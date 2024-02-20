ຣັດເຊຍ ອາດຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ ພາຍຫຼັງການເສຍຊີວິດ ຂອງທ່ານ ນາວາລນີ

ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ມີແຮງກົດດັນຕໍ່ການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ຫລັງຈາກການຕາຍຂອງຜູ້ນໍາຝ່າຍຄ້ານທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ (Alexey Navalny).
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງປະເທດຕົນ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ 23 ລຳ. ການສະກັດກັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍພາກພື້ນຂອງຢູເຄຣນ, ລວມທັງຄາກີຟ (Kharkiv), ດະນີໂປຣເປໂຕຣບກ໌ (Dnipropetrovsk), ເຄີຊັນ (Kherson) ແລະ ມິໂກລິຟ (Mykolaiv).
ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຍັງລວມມີລູກສອນໄຟນຳວິຖີສີ່ລູກ. ຍັງບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນທັນທີ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານ ເດັນນີສ ຊມີແຮລ (Denys Shmyhal) ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ອອກມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງອີຢູ ທ່ານ ໂຈເຊບ ບໍເຣລ (Josep Borrell) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin) “ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ” ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງ ທ່ານນາວາລນີ (Navalny).
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