ຣັດເຊຍກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ຫຼາຍສິບລຳ ທີ່ສົ່ງມາຈາກຢູເຄຣນ ຕົກ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ໂດຣນ 42 ລຳໄດ້ຖືກທຳລາຍຢູ່ເໜືອເຂດແຫຼມໄຄຣເມຍ (Crimea) 9 ລຳຖືກຍິງຕົກໂ ດຍກຳລັງປ້ອງກັນທາງອາກາດ, 33 ລຳໂດຍເຄື່ອງມື ສຳລັບສົງຄາມເອເລັກໂຕຼນິກ. ແຫຼມໄຄຣເມຍ ໄດ້ຖືກຣັດເຊຍຍຶດເອົາ ໃນປີ 2014.
ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ຂະນະດຽວກັນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະຝຶກແອບຊາວຢູເຄຣນ ໃຫ້ຂັບແລະຮັກສາເຮືອບິນລົບ F-16.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ ການຝຶກແອບ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຖານທັບອາກາດຂອງກອງກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ມໍຣ໌ຣິສ (Morris) ໃນເມືອງທູຊານ (Tucson) ລັດອາຣີໂຊນາ ແລະຈະໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໂດຍກອງບິນທີ 162 ຂອງກອງກຳລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດ.
ການຝຶກແອ້ມຂອງສະຫະລັດແມ່ນ "ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນປະເທດໃນໄລຍະຍາວຂອງຢູເຄຣນ", ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຈັດຕະວາອາກາດ ແພຕ ຣາຍເດີ (Pat Ryder) ກ່າວ.
ການຝຶກແອບຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ, ຫຼັງຈາກຊາວຢູເຄຣນສໍາເລັດຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກັນຍາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນໍເວ (Norway) ກໍບໍລິຈາກເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ຢູເຄຣນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນໍເວ ທ່ານ ໂຈນາສ ກາຣ໌ ສເຕຍເຣ (Jonas Gahr Steere) ກ່າວໃນການຢ້ຽມຢາມກີຢິບ ໃນວັນພະຫັດ.
ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນຂອງເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກນັ້ນ ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ, ແຕ່ທ່ານກາຣ໌ ສເຕຍເຣ (Gahr Steere) ກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະມີໜ້ອຍກວ່າ 10 ລຳ.