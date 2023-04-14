ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຕາລີບານ, ຈີນ, ຣັດເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານ

ອຸສເບັກກິສຖານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາປະເທດ ໃນພາກພື້ນເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້, ລວມມີ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ, ເພື່ອທົບທວນ ສະຖານະການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບ ອັຟການິສຖານ ທີ່ຖືກປົກຄອງໂດຍ ກຸ່ມຕາລີບານ.
ກອງປະຊຸມໃນເມືອງ ຊາມາຄານ ຂອງ ອຸສເບັກກິຖານ ດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ທົບທວນການມີໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດທີ່ຖືກທຳລາຍ ຍ້ອນຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ເອເຊຍໃຕ້ນັ້ນ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຫ້າມພະນັກງານຍິງບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກສຳລັບອົງການໂລກດັ່ງ ກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນການຫ້າມຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຈາກຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຕາລີບານ ອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການປະຊຸມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກັບຄູ່ຮ່ວມຈາກ ຣັດເຊຍ ແລະ 6 ປະເທດ ທີ່ ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ອັຟການິສຖານ, ລວມມີຈີນ, ປາກິສຖານ, ອີຣ່ານ, ຕາຈີກກິສຖານ, ອຸສເບກິສຖານ ແລະ ເທີກເມນິສຖານ.
ຖະແຫຼງການຫຼັງກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ການປະຕິບັດຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ສໍາຄັນຂອງປະຊາຄົມໂລກໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປັດຈຸບັນຂອງອັຟການິສຖານ, ເຊັ່ນການສ້າງລັດຖະບານທີ່ລວມທຸກພັກຝ່າຍ, ໂອກາດສຳລັບແມ່ຍິງ ອັຟການິສຖານ ທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດ.”