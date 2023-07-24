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​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ ເສັດ​ສິ້ນ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ທາງ​ທະ​ຫານ ຢູ່​ທະ​ເລ​ຍີ່​ປຸ່ນ

ແຟ້ມ - ທ​ະ​ຫານ​ເຮືອ​ຈີນ ຢືນ​ເປັນ​ແຖວ ຢູ່​ເທີງ​ກຳ​ປັ່ນ​ຊ້ອມ​ລົບ ຈີ ຈີກວາງ ( Qi Jiguang) ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຈອດ​ຢູ່​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ມະ​ນີ​ລາ ປະ​ເທດ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ມີ​ຖຸ​ນາ 2023.
Moscow — 

ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ການ​ຊ້ອ​ມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຍີ່​ປຸ່ນ ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ພັນ ​ທະ​ມິດ​ທັງ​ສອງ ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ເກົ່າ.

​ປະ​ເທດຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທັງ​ສອງ ຊຶ່ງ​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ທີ່​ຍາວ​ຢຽດ ມີ​ຄວາມ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມອງ​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ຄອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ​ມີ​ຄວາມ​ໃກ້​ຊິດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫາ​ນ ນັບ​ແຕ່​ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ເປີດ​ສາກ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ທີ່​ຈີນ​ບໍ່​ຍອມ​ກ່າວ​ປະ​ນາມ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ກ່າວ​ວ່າ ເປົ້າ​ໝາຍ​ຫຼັກ​ຂອງ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ເທື່ອ​ຫຼ້າ​ສຸດ ຊຶ່ງ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວແມ່ນ​ເພື່ອ “ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ” ລະ​ຫວາງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງແລະ “ຮັ​ກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ-ປາ​ຊີ​ຟິກ.”

ກອງ​ທັບ​ຣັດ​ເຊຍ​ຢືນ​ຢັນ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ວ່າ “ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ ລະ​ຫວ່າງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍແລະ​ຈີນ..ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ​ຢູ່ທີ່​ທະ​ເລ​ຍີ່​ປຸ່ນ.”

“ມີ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບປະ​ມານ 20 ​ຢ່າງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ຮວມ​ທັງ​ການ​ຍິງ​ປືນ​ໃຫຍ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃສ່​ທະ​ເລ ໃສ່​ເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ ແລະ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທາງ​ອາ​ກາດ” ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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