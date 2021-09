ຣັດເຊຍ ຈັບຕາເບີ່ງ ກຸ່ມຕາລິບານ ໃນອັຟການິສຖານ

ພາຍຫຼັງຈາກການເຂົ້າກໍາອໍານາດ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານໃນອັຟການິສຖານ, ຣັດເຊຍ ກໍາລັງມອງໄປທາງໃຕ້ດ້ວຍສາຍຕາທີ່ບໍ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະຖານະການທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍທັງໂອກາດ ແລະຄວາມສ່ຽງ. ມາກາເຣັທ ເບເຊຍ (Margaret Besheer) ນັກຂ່າວຂອງ VOA ປະ ຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາ ລາຍລະ ອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ເຖິງແມ່ນ ຈະມີການລະບຸຢ່າງເປັນທາງການວ່າກຸ່ມຕາລິບານຄືອົງການກໍ່ການຮ້າຍ, ຣັດເຊຍຊໍ້າພັດມີການພົວພັນກັບຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາມາເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ, ຈົນເຖິງຂັ້ນໄດ້ເຊື້ອເຊີນພວກເຂົາ ໃຫ້ໄປທີ່ນະຄອນຫລວງມົສກູ.

ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກມອງເບິ່ງ ການຖອນກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ແລະອົງການ NATO ດ້ວຍຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ແຕ່ມົສກູ ກັບມີທ່າທີດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ອ່ອນກວ່າ.

ນັກການທູດຣັດເຊຍປະຈໍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານວາສຊິລີ ເນເບັນເຊຍ (Vassily Nebenzia), ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກທີ່ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໄປຢຶດນະຄອນຫລວງກາບູລ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໂດຍຜ່ານນາຍພາສາວ່າ:

“ປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງທີ່ເຮົາຈະມີຄວາມຢ້ານກົວ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຄືການຫລີກລ້ຽງການນອງເລືອດ ໂດຍທົ່ວໄປໃນໝູ່ພົນລະເຮືອນ. ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານລະເວັ້ນຈາກຄວາມເປັນປໍລະປັກກັນ ແລະມາສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂບັນຫາ ຢ່າງສັນຕິວິທີ.”

ມົສກູ ໄດ້ມີການແຊກແຊງໃນອັຟການິສຖານດ້ວຍຕົນເອງໃນປີ 1979. ກອງກໍາລັງທະຫານຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປເພື່ອສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານຄອມມູນິສທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມກະບົດອິສລາມ ໃນອັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ມູຈາຮີດີນນັ້ນ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເປັນ ການປະຕິບັດການທາງທະຫານຢ່າງໄວວາ ແມ່ນໄດ້ແກ່ຍາວມາເກືອບເຖິງທົດສະວັດ. ບໍ່ດົນຫລັງຈາກ ການຖອນກໍາລັງ ຂອງສະຫະພາບໂຊ- ຫວຽດ, ລະບອບຜະເດັດການຄອມມູນິສກໍ່ໄດ້ຫລົ້ມສະຫລາຍລົງ.

ປັດຈຸບັນ, ມົສກູ ໄດ້ເອົາທ່າທີ ທີ່ຮັບຮູ້ສະພາບການໂຕຈິງ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້.

ທ່ານ ມາຣ໌ກ ຊິມາກອບສະກີ (Mark Simakovsky) ຜູ້ອະວຸໂສທີ່ສະພາແອັດແລນຕິກ ກ່າວຜ່ານທາງສະໄກປ໌ວ່າ:

“ມົສກູ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະສວຍໂອກາດ ໃນອັນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຊ່ອງຫວ່າງອຳນາດ, ແລະດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ, ພວກເຂົາ ເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນຍ້າຍສະຖານທູດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າອອກ. ຂ້ອຍຄິດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະເປັນປະເທດທໍາອິດປະເທດດຽວທີ່ມີທ່າທາງວ່າຈະຮັບຮູ້ກຸ່ມຕາ ລິບານ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຍັງຄົງໄກຈາກຈຸດທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ.”

ຣັດເຊຍຍັງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະປ້ອງກັນ ການຂະຫຍາຍອໍານາດອິດທິພົນຂອງພວກອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ ເຂົ້າໄປໃນເອເຊຍກາງ ແລະມີຄວາມຫວັງວ່າ ກຸ່ມຕາລິບານຈະສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມການຫລັ່ງໄຫລຂອງຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ເຂົ້າໄປໃນພູມິພາກຂອງຕົນ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການຖອນກໍາລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເປັນຂອງຂວັນ ໃນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງມົສກູ. ໂດຍທ່ານມາຣ໌ກ ຊິມາກອບສະກີກ່າວຜ່ານທາງສະໄກປ໌ວ່າ:

“ແລະແນ່ນອນ, ອັຟການິສຖານກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະດັບນານາຊາດສໍາລັບຣັດເຊຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຣັດເຊຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນປະເດັນການໂອ້ລົມ ແລະຕົວຢ່າງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນປະເທດຢູເຄຣນ ແລະເວເນຊູເອລາ ແລະບ່ອນອື່ນໆ.”

ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ, ເບິ່ງຄືວ່າ ຣັດເຊຍມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເຫຼືອ ຈາກ ການຈາກໄປຂອງອາເມຣິກາ ເພື່ອເພີ້ມອິດທິພົນຢູ່ໃນພູມິພາກຂອງຕົນ.

In the aftermath of the Taliban takeover in Afghanistan, Russia is looking south with a wary eye to see how it can benefit from a situation fraught with both opportunity and risk. VOA U.N. Correspondent Margaret Besheer reports.

Although it officially labels the Taliban a terrorist organization, Russia has been engaging with its leaders for years, even inviting them to Moscow.

As Western nations view the U.S. and NATO’s exit with anxiety, Moscow has struck a softer tone.

[[RADIO: Russia’s U.N. envoy, Vassily Nebenzia, spoke at the Security Council a day after the Taliban swept into Kabul. He is heard here through an interpreter]]

“Currently, we believe that there is no point in panicking. The main point is that a widespread bloodbath among civilians has been avoided. We urge all Afghan parties to refrain from hostilities and to foster a settlement peacefully.”

Moscow had its own intervention in Afghanistan in 1979.

Its troops invaded to prop up a communist government fighting Islamist rebels, known as the mujahedeen.

What was supposed to be a quick military operation dragged on for nearly a decade. Soon after the Soviet withdrawal, the communist regime collapsed.

Today, Moscow has taken a more pragmatic position.

[[RADIO TRACK: Mark Simakovsky, senior non-resident fellow at the Atlantic Council, via Skype]]

“Moscow is very eager to take advantage of a perceived power vacuum, and so they are on the ground, they are not going to be removing their embassy. I think they would be one of likely the first countries potentially to recognize the Taliban, although I think we're still far away from that potential point.”

Russia is also keen to prevent the export of Islamist extremists and fighters to Central Asia. And it hopes the Taliban will curb the flow of illicit drugs to its region.

Meantime, the U.S. withdrawal has been a propaganda gift for Moscow.

((Mark Simakovsky, Atlantic Council)) ((Mandatory cg: Skype))

“And of course, Afghanistan also matters internationally for Russia as a showcase of the weakness of the United States, which also benefits Russia significantly as a talking point and example in its efforts in places like Ukraine and Venezuela and elsewhere.”

Ultimately, it seems clear that Moscow hopes to fill the vacuum left by America’s departure to boost its own regional influence.