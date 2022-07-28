ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງຢູເຄຣນ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນ “ການສົ່ງກອງທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່” ໄປສາມພາກພື້ນໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນຄືນ.
ທ່ານ ໂອເລັກຊີ ອາເຣັສໂຕວິຈ໌, ທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ, ໄດ້ຢືນຢັນກ່ຽວກັບຍຶດເອົາໂຮງງານໄຟຟ້າ ວາເລເຮີສ໌ ໃນພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ. ແຕ່ທ່ານ ອາເຣັສໂຕວິຈ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນ “ຄວາມໄດ້ປຽບທາງກົນລະຍຸດພຽງເລັກນ້ອຍ” ສຳລັບ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການສົ່ງກອງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ປະກອບມີການສົ່ງກອງກຳລັງໄປເຂດ ເມລິໂຕໂປລ, ຊາໂປຣິສເຊຍ ແລະ ເຄີສັນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເປັນການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມປ້ອງກັນດ້ານຍຸດທະສາດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະລົມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຣັດເຊຍ ຂອງທ່ານໃນສອງສາມວັນຈະມາເຖິງນີ້, ດ້ວຍບັນຫາຂອງການປຶກສາຫາລືແມ່ນຄາດວ່າຈະລວມມີການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສືບຕໍ່ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດຜ່ານທ່າເຮືອທະເລດຳຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ການເຂົ້າຍຶດພາກພື້ນ ດອນບາສ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຍັງຈະລົມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີ “ທີ່ສຳຄັນ” ທີ່ແນເປົ້າເພື່ອນຳເອົາດາລານັກກິລາບາສແກັດບອລ ອາເມຣິກັນ ນາງ ບຣິດນີ ກຣາຍເນີ ກັບຄືນມາບ້ານ ແລະ ອະດີດທະຫານນາວິກະໂຍທິນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ພອລ ວີແລັນ, ເຊິ່ງທັງສອງຄົນຖືກຄວບຄຸມຕົວໃນ ຣັດເຊຍ ປັດຈຸບັນນີ້. ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍມັນດັ່ງກັບການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ທີ່ຈະສົ່ງຜູ້ລັກລອບຂົນສົ່ງອາວຸດ ຣັດເຊຍ ທີຖືກລົງໂທດ ທ້າວ ວິກຕໍ ບຸດ ກັບຄືນໄປ ມົສກູ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ແລະ ທ່ານ ລາວຣອຟ ໄດ້ລົມກັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໜ້າຕໍ່ໜ້າໃນວັນທີ 15 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນ ຣັດເຊຍ ເປີດການບຸກລຸກທາງທະຫານໃນຢູເຄຣນ.
ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດທີ່ ຢູເຄຣນ, ຣັດເຊຍ, ເທີກີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ບັນລຸກັນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາກໍມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງສູງໃນລາຍການທີ່ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງ ສະຫະລັດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ມົສກູ ໃຫ້ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫລັງຈາກລູກສອນໄຟ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກຖືກພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ຂອງ ຢູເຄຣນ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງຖືກເຊັນ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນບັນທຸກອາຫານປະເພດເມັດແລ່ນຜ່ານທະເລດຳ.