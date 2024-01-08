ທ່ານເຊເລັນສກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຜະລິດອາວຸດຮ່ວມກັນ ໃນຢູໂຣບ ໃນການປ້ອງກັນ ຕ້ານຣັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຣັດເຊຍອາດພ່າຍແພ້ໄດ້ ແລະ ເຕືອນວ່າ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູໂຣບ ຄວນພັດທະນາການຜະລິດອາວຸດຮ່ວມກັນກັບຢູເຄຣນ ແລະສ້າງສາງອາວຸດໃຫ້ພຽງພໍສຳລັບການປ້ອງກັນປະເທດ.
“ສອງປີຂອງສົງຄາມນີ້ ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າ ຢູໂຣບ ຕ້ອງການຄັງອາວຸດທີ່ພຽງພໍ ເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອປົກປ້ອງກັນສິດເສລີພາບ. ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງເພື່ອຮັບປະກັນການປ້ອງກັນ. ທ່າແຮງຂອງຕົນເອງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຢູໂຣບທັງຫມົດ ຫຼືສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງ ສາມາດຢືນຢັດ ແລະຮັກສາຕົນເອງໄດ້ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການລະດັບໂລກ, " ທ່ານກ່າວ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວິດີໂອ ໃນກອງປະຊຸມປ້ອງກັນປະເທດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງສະຕັອກໂຮມ (Stockholm) ໃນວັນອາທິດ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະວີເດັນ ທ່ານ ໂທບຽສ ບີລສຕຣອມ (Tobias Billstrom) ໄດ້ສະແດງມຸ່ງໝັ້ນຂອງປະເທດຕົນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນກີຢິບ.
"ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການທະຫານ, ທາງດ້ານການເມືອງ, ແລະເສດ ຖະກິດຂອງສະວີເດັນ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ຍັງຄົງເປັນວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຕົ້ນຕໍຂອງລັດຖະບານສະດີເດັນ ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ," ທ່ານປະກາດໃນລະຫວ່າງງານ ໃນສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນອະດີດແມ່ນຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ Twitter, ເຊິ່ງເປັນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
ຍີ່ປຸ່ນຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສະໜັບສະໜູນ ກີຢິບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານນາງໂຢໂກະ ກາມີກາວາ (Yoko Kamikawa) ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງລ່ວງໜ້າ, ແລະໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດທາງການຄົນທຳອິດ ໃນນະຄອນ ຫລວງຢູເຄຣນ ໃນປີ 2024.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ