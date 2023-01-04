ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, 04 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ຣັດ​ເຊຍ ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໂມ​ຖື​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ວັນ​ປີ​ໃໝ່​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ

  • ວີໂອເອ
ກຳ​ມະ​ກອນ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ຈະຫຼວດ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ເມືອງ ມາ​ກີບ​ກາ, ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ໌ ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ ຣັດ​ເຊຍ, ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, 3 ມັງ​ກອນ 2023.

ການ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື “ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ຂອງກອງ​ທະ​ຫານ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ວັນ​ປີ​ໃໝ່​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕໍ່​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ເມືອງ​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ມົ​ສ​ກູ​ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ອີງ​ຕາມກ​ານ​ກ່າວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້​ຕາມ​ເວ​ລາ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ກະ​ຊວງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ມັນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຊັດ​ແລ້ວ​ວ່າ​ເຫດ​ຜົນຫຼັກ​ສຳ​ລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ເປີດ​ ແລະ ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ສ່ວນ​ຕົວ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່​ຂັດ​ຕໍ່​ກາ​ນ​ຫ້າມ​ນຳ​ໃຊ້​ ໃນ​ຂອບ​ເຂດທີ່​ໃກ້​ກັບ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ສັດ​ຕູ.”

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່​ວ່ານີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັດ​ຕູ​ຕິດ​ຕາມ ແລະ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຈຸດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອ​ງ​ທະ​ຫານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ.”

ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ເມືອງ ມ​າ​ກີບ​ກາ ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ໄດ້​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ເປັນ​ທີ່​ພັກ​ທະ​ຫານ.

ພົນ​ໂທ ເຊີ​ເກ ເຊວ​ຣິວກອບ ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສູງ​ສຸດ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 89 ​ຄົນຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ 63 ຄົນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ສົບ​ຜູ້​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຢູ່​ກ້ອງ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ຕຶກ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວຝ​ຣັ່ງ AFP.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຕ່າງໆ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ນັກ​ຂ່າວ​ສົງ​ຄາມ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ຖານ​ທັບ ມາ​ກີບ​ກາ ປະ​ກອບ​ມີ​ທະ​ຫານ​ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຖືກ​ເກນ​ໃໝ່ເປັນສ່ວນ​ໃຫຍ່, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AFP. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ແມ່ນ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ຍ້ອນ​ລູກ​ປືນ​ທີ່​ຖືກ​ເກັບ​ໄວ້​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຕຶກ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ.

ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ຜູ້​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ໃນຫຼາຍເມືອງ​ ຂອງ​ແຂວງ ຊາ​ມາ​ຣາ ໃນ​ພາ​ກ​ພື້ນ ໂວ​ລ​ກາ ບ່ອນ​ທີ່​ເປັນ​ບ້ານ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ປະ​ຈຳ​ທຸກ​ຄືນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ໃນ​ສອງ ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ໃໝ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG