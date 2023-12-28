ສະຫະລັດ ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ

ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການເບີກຖອນອາວຸດ ແລະອຸປະກອນທາງທະຫານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ອອກຈາກຄັງແສງຂອງສະຫະ ລັດ ເພື່ອມອບໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ, ພາຍໃຕ້ການອະນຸມັດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີອອກມາແລ້ວ, ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນອະນາຄົດ ຈາກສະພາໃຫ້ແກ່ກີຢິບ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອ 250 ລ້ານໂດລາ ລວມມີອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງອາກາດ, ພ້ອມດ້ວຍຈະຫຼວດເພີ້ມຕື່ມສຳລັບລະບົບ HIMARS, ລູກປືນໃຫຍ່ 155 ມມ ແລະ 105 ມມ. ອີງຕາມການກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ.
“ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນຄູ່ຮ່ວມມື ຢູເຄຣນ ຂອງພວກເຮົາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປົກປ້ອງປະເທດຊາດ ແລະອິດສະຫຼະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານ ຂອງຣັດເຊຍ,” ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວ, ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ອາວຸດແລະອຸປະກອນຕ່າງໆ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ ພາຍໃຕ້ການເບີກຖອນອອກມາໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ໂດຍກົງ.
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກໍາລັງວາງແຜນການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງທະ ຫານອີກຊຸດນຶ່ງໃນເດືອນທັນວານີ້, ແຕ່ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການຕົກລົງເຫັນດີຢູ່ໃນສະພາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນ.