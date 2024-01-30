ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າກອງທັບຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ 35 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີສອງລູກ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ຫຼາຍພາກພື້ນຂອງປະເທດ.
ກອງທັບອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 15 ລຳ, ລວມທັງການສະກັດກັ້ນຢູ່ພາກພື້ນ ມີໂຄລາອິບ, ຊູມີ, ເຈີກາຊີ, ດນິບໂປຣເປຕຣອບ, ຄາຄີບ, ເຄີສັນ ແລະ ກີຢິບ.
ກອງທັບອາກາດໄດ້ກ່າວວ່າສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງການໂຈມຕີ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ພະລັງງານ.
ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ທຳລາຍການໂຈມຕີຕ່າງໆໂດຍໂດຣນ 21 ລຳຂອງຢູເຄຣນ.
ອົງການຂ່າວຕ່າງໆຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກອງທັບໄດ້ສະກັດກັ້ນ ຫຼື ທຳລາຍໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ຢູ່ທ້ອງຟ້າຂອງແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍ ຣັດເຊຍ, ພ້ອມກັບພາກພື້ນ ແບລໂກຣອດ, ບຣີອານສ, ຄາລູກາ ແລະ ທູລາ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
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