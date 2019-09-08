ການແລກປ່ຽນນັກໂທດທີ່ລໍຖ້າມາດົນນານ ລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້
ດຳເນີນຂຶ້ນ, ເປັນການເພີ່ມຄວາມຫວັງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຟື້ນຟູໃໝ່ ການສິ້ນ
ສຸດສົງຄາມໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ລະຫວ່າງ ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ກັບ
ພວກແບ່ງແຍກດິນແດງ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້, ລົດເມສອງຄັນຖືກພົບເຫັນເດີນທາງອອກຈາກຄຸກ ເລຟໍ
ໂຕໂວ ໃນ ມົສກູ, ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນທີ່ມີກາລັດຖະບານ ຢູເຄຣນ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະ
ໜາມບິນ ນູໂຄໂວ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານໃນນະຄອນຫຼວງ ກຽບ, ໃນຂະນະທີ່
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປະສານງານການຂົນສົ່ງ ແລະ ຖ້ຽວບິນກັບບ້ານສຳລັບປະຊາຊົນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ 35 ຄົນ.
ປະທານນາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນກີ ໄດ້ໄປຮ່ວມກັບບັນດາຄອບ
ຄົວຂອງຊາວ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວນັ້ນໃນເດີ່ນເຮືອບິນທີ່ນະຄອນ ຫຼວງ ກຽບ ພ້ອມ
ກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ດີໃຈຈົນນ້ຳຕາອອກ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ການ
ສິ້ນສຸດສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍນີ້,” ເຊິ່ງເປັນການອ້າງເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງຫ້າປີຂອງ
ຢູເຄຣນ ກັບ ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະມານ 13,000 ຄົນເສຍຊີິວິດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄວາມຄິດທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນ
ການກ່າວຄຳປາໄສເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້.
ທ່ານ ປູຕິນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຍັງຈະເປັນບາດກ້າວໄປໜ້າທີ່ດີ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ສາຍພົວ
ພັນກັບ ຢູເຄຣນ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄຳແນະ
ນຳວ່າ “ການແລກປ່ຽນນັກໂທດ “ຂະໜາດໃຫຍ່” ແມ່ນໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ໃນເວລາ
ກ່າວຄຳປາໄສ ກ່ຽກວັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໃນເມືອງ ວລາດີ
ວອສຕັອກ ເມື່ອວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວັນເສົາວານນີ້ວ່າ, “ຣັດເຊຍ
ແລະ ຢູເຄຣນ ຫາກໍ່ແລກປ່ຽນນັກໂທດຈຳນວນຫຼາຍນຳກັນ. ເປັນຂ່າວທີ່ດີຫຼາຍ, ບາງ
ເທື່ອເປັນບາດກ້າວທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍສູ່ສັນຕິພາບ. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບສອງປະເທດ
ນັ້ນ.”