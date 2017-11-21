ຣັດເຊຍ ແລະ ຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂ ທາງການເມືອງ

ຊີເຣຍ ແລະຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການພົບປະລະ ຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ແລະປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ທີ່ເມືອງ
Sochi ໂດຍກວ່າວວ່າ ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ຫາລືກັນ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະແນໃສ່ການ
ແກ້ໄຂທາງການເມືອງ ຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງຊີເຣຍ.
ລາຍງານຈາກວັງ Kremlin ແລະອົງການຂ່າວ SANA ຂອງຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີ Putin ໄດ້ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ໃນຊີເຣຍ ວ່າ ເກືອບຈະສິ້ນ
ສຸດລົງແລ້ວ ແລະໄດ້ສັນລະເສີນ ທ່ານ Assad ເຖິງຜົນສຳເລັດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກໍ່
ການຮ້າຍ.
ທ່ານ Assad ຊຶ່ງອີງຕາມສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍແລ້ວ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Sochi ປະມານ ສີ່ຊົ່ວໂມງ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ສະພາບຂອງສົງຄາມໄດ້ອະ ນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນຳທັງສອງຄາດຫວັງເຖິງທີ່ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານການເມືອງ.
ຜູ້ນຳຊີເຣຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍເທື່ອຫລ້າສຸດເມື່ອສອງປີກ່ອນ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຣັດ
ເຊຍຫາກໍເລີ້ມການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ໃນຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ກຳລັງ
ຂອງທ່ານ.
ວັງ Kremlin ກ່່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Putin ມີແຜນ ທີ່ຈະຫາລືກ່ຽວກັບບັນ ຫາເຫຼົ່ານີ້
ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະ Emir Sheik Tamin bin
Hamad al-Thamin ແຫ່ງກາຕ້າ.
ທ່ານ Putin ຍັງໄດ້ກຽມທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບ ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan ແລະປະທານາທິບໍດີອີຣ໋ານ ທ່ານ Hassan Rouhani ຢູ່ກອງປະຊູມ
ສຸດຍອດໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ ທີ່ເມືອງ Sochi ຊຶ່ງຈະເພັ່ງ ເລັງໃສ່ສັນຕິພາບໃນຊີເຣຍ.
ປະເທດທັງສາມ ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ໃນການເຈລະຈາຫລາຍຮອບ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Astana
ປະເທດ Kazakhstan ຊຶ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນ ສ້າງຕັ້ງ “ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ” ຂຶ້ນ 4
ແຫ່ງ ໃນປະເທດຊີເຣຍ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ທີ່ນະຄອນ Geneva.
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