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ຢ່າງ​ໜ້ອຍ ໄດ້ມີຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 40 ຄົນ​ ​ຈາກ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ມົ​ສ​ກູ

ຮູບ​ພາບ​ຖ່າຍ​ຈາກ ວີດີ​ໂອ ສະ​ແດ​ງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຮືອ​ບິນ SSJ-100 ຂອງ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ອາ​ເອ​ໂຣ​ຟ​ລອດ ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ລົງ​ຈອດສຸກ​ເສີນ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ມົນ​ກ​ູ ຣັດ​ເຊຍ ວັນ​ທີ 5 ພືດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

MOSCOW — 

ຢ່າງ​ໜ້ອຍ ໄດ້ມີຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 40 ຄົນ​ ​ຈາກ​ເຮືອ​ບິນ​ອາຍ​ພົ່ນ Sukhoi ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ ​ເວ​
ລາລົງ​ເດີ່ນ ທີ່​ມີ​ຜູ້ໂດຍ​ສານ​ 100 ຄົນ ຢູ່​ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ Sheremetyevo ໃນ​ນະ​ຄອນ​
ຫຼວງ​ມົ​ສ​ກູ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້.

ອີງ​ຕາມ​ສື່ມວນຊົນ​ຣັດ​ເຊຍແລ້ວແມ່ນວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ​ລິຫານ​ໂດຍ ສາຍ​ການ​ບິນ​
ອາ​ເອ​ໂຣ​ຝລອດ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ໄດ້​ຂົນສົ່ງຜູ້​ໂດຍ​ສານ 73 ຄົນ ແລະ​ລພະນັກງານເຮືອ
ບິນ 5 ຄົນໄປ. ຊາວ​ໜຸ່ມ​ສອງ​ຄົນ ແລະ​ຢ່າງ​ໜ້ອພະນັກງານຄົນ​ນຶ່ງຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້
​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ທີ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ກ່າວ.

ເຮືອ​ບິນ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກສະ​ໜ​າມ​ບິນມົ​ສ​ກູ ໃນ​ເວ​ລາ 18:03 ຕາມ​ເວ​ລ​າ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.
ພຽງ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນໆ ຫຼັງ​ຈາກບິນ​ຂຶ້ນໄປ ພະນັກງານການບິນກໍ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ສຸກ​ເສີນ​ໄປ​
ຫາ​ຫໍ​ຄອຍຄວບຄຸມ​ການ​ບິນ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ​ເຮືອ​ບິນມີ​ບັນ​ຫາ​ຕິ​ດຄັດດ້​ານ​ເທັກ​ນິກ ແລະ​
ຮ້ອງ​ຂໍລົງ​ເດີ່ນ​ຢ່າງ​ສຸກ​ເສີນ.

ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ລົງ​ເດີ່ນ​ເທື່ອ​ທີສອງ ເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຮືອ​ບິນ​ໄດ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່
​ຕີນ​ເຮືອ​ບິນ​ຈຸ​ເຖິງ​ເດີ່ນ ດັ່ງທີ່​ສື່ຂ່າວ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ.

ພວກ​ຄົນ​ໂດຍ​ສານ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ອອກ​ຜ່ານ​ທາງນັ່ງ​ຕູດ​ລົງ​ມາ ​ທີ່ຢູ່​ທາງ​ຂ້າງເຮືອ​ບິນ.

ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ລໍ​ຖ້າ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ເຮືອ​ບິນ​ລົງ​ເດີ່ນ​ສຸກ​ເສີນ ແລະ​ເຫັນ
​ເຫດ​ການ​ໄຟ​ໄໝ້.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສື​ບ​ສວນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ເປີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ການ​ກະ​
ທຳ​ຜິດ​ໃນ​ເຫດ​ການ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ເຫດ​ຜົນ​ຂອງ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ແທ້ໆຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຊາບເທື່ອ.

ສະ​ໜາມ​ບິນ Sheremotyevo ໄດ້​ປິດ​ລົງ​ເປັນເວ​ລາສັ້ນໆຍ້ອນເຫດ​ການ​ອຸ​ບັດ​ເຫດ
ນັ້ນ. ເຮືອ​ບິນ​ທີ່​ບິນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລົງ​ເດີ່ນໄດ້​ຖືກບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ໂຈະ​ໄວ້ໄປ​ຕາມ​ລໍ​ດັບ ແລະ​ຈຳ​
ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້ຖືກ​ສັ່ງປ່ຽນ​ໃຫ້​ໄປ​ລົງ​ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ມົນ​ກູ.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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