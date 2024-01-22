ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນ ຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມີ 4 ຄົນລອດຊີວິດມາໄດ້ຈາກອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຮັບເໝົາຕົກ ທີ່ພວມມຸ່ງໜ້າໄປຣັດເຊຍຈາກພາກເໜືອອັຟການິສຖານ ທີ່ອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດຣັດເຊຍໃນປະເທດດັ່ງກ່າວແລະເວົ້າວ່າ ອາການຂອງຜູ້ໂດຍສານ 2 ຄົນທີ່ເດີນທາງໄປນຳເຮືອບິນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບແຂວງຂອງຕາລີບານ 2 ຄົນ ກ່າວວ່າ ຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ 2 ຄົນ ເວລານີ້ແມ່ນຢູ່ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງ ໄປເຖິງບ່ອນທີ່ເຮືອບິນຕົກ ຊຶ່ງເປັນເຂດພູຜາທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຜູ້ໂດຍສານອີກ 2 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຕາບານ ຊາບີອູລລາ ມູຈາຮີດ ກ່າວວ່າ ນັກບິນຜູ້ທີ່ຂັບເຮືອບິນ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນ 4 ຄົນທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້.
“ການສືບສວນ ຂອງລັດຖະບານເອມີເຣດອິສລາມ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້” ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຍຖະແຫຼງການ.
ເຮືອບິນຮັບເໝົາ ທີ່ຈົດທະບຽນເປັນຂອງຣັດເຊຍ ພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍສານ 6 ຄົນທີ່ເດີນທາງໄປນຳໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປຈາກຈໍເຣດ້າ ຢູ່ເໜືອດິນແດນອັຟການິສຖານນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນຣັດເຊຍ Rosaviatsia ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບລາຍງານກ່ຽວກັບເຮືອບິນຕົກ.
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