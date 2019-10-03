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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສ​ຫ​ລ ບໍ່​ໄດ້​ຖືເບົາ​ຕໍ່ ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ ທ. ປູ​ຕິນ ທີ່​ເວົ້າ​ຕະ​ຫລົກ ກ່ຽວ​ກັບ ເລື້ອງແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ ໃນ​ການ​ເລືອ​ຕັ້ງ ​ຂອງ ສ​ຫລ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູຕິນ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ອາ​ທິດ​ແຫ່ງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປີ 2019 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງມົ​ສ​ກູ ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ຕຸ​ລາ, 2019

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ພາ​ກັນຮຸ້​ສຶກ​ຢາກຫົວຕໍ່​ຄໍາ​ເຫັນ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີວ​ລາດິ​ເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin) ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ແຄ​ຣມ​ລິນທີ່​ຈະ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂອງສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ ປູ​ຕິ​ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ມົ​ສ​ກູ ໂດຍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ເວົ້າວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ທັງໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ປີ 2016 ແລ​ະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງກາງ​ສະ​ໄໝໃນ​ປີ 2018 ນັ້ນ​ ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ມັນ "ເປັນ​ເລື້ອງທີ່​ເປັນ​ຕາ​ຢາກ​ຫົວ."

ທ່ານ ປູ​ຕິ​ນເວົ້າ​ວ່າ "ຫລື ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່​ໜ້າ​ຢາກ​ຫົວ ຄັນ​ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ຫລາຍກໍ​ດີ ເພາະ​ວ່າ​ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ທັງ​ໝົດຢູ່ໃນ​ເວ​ລານີ້ກໍ​ຄື ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດກໍ​າ​ລັງ​ທຳ​ລາຍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຣັດ​ເຊຍ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ມັນ​ກໍ​ໄດ້​ສ້າງ​ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

"ຂ້າ​ພະເຈົ້າຈະ​ເວົ້າຄວາມ​ລັບ​ສູ່ທ່ານ​ຟັງ​ເດີ້, ແມ່ນ ພວກ​ເຮົາ (ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ສ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ປີ​ໜ້າ) ນີ້​ແທ້ ເພື່ອ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ເລື້ອງ​ຕະ​ຫລົກ​ທີ່​ມ່ວນ​ທີ່​ສຸດມາເລົ່າໃຫ້ທ່ານ​ຟັງ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານປູ​ຕິນທີ່ເວົ້າເບບ​ຕະ​ຫລົກ ໃຫ້ພວກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມຟັງ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ແລ້ວຢ່າ​ບອກ​ໃຜ​ເດີ້."

ເຖິງ​ແມ່ນ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ຈະ​ເວົ້າ​ແນວ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມ, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ ແລະ ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພຂອງສະ​ຫະ​ລັດ, ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສະ​ເໝີ​ວ່າ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທານ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ 2020 ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ແທ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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