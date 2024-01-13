ພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານຂອງໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີສະໄໝທີ 3 ລຽນຕິດ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກ ຊຶ່ງເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານຫຼາຍ ຈິງ ເຕ້ ໄດ້ຮັບຄະແນນທັງໝົດ 40 ເປີເຊັນ.
ທ່ານໄດ້ເອົາຊະນະ ທ່ານຫູ ຢູ-ອິນ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກກົກມິນຕັງ ຫຼື KMT ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ເປັນມິດກັບຈີນ ແລະອະດີດຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດທັງທ່ານໂກ ວິນ ເຈ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຈາກພັກປະຊາຊົນໄຕ້ຫວັນ ທີ່ພະຍາຍາມຈະນຳສະເໜີ ພັກຂອງທ່ານ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກ ຕໍ່ພັກການເມືອງໃຫຍ່ທັງສອງ.
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ ທ່ານຫຼາຍ ກ່າວວ່າ ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຄົມປະຊາທິປະໄຕຂອງໂລກ.
“ພວກເຮົາກຳລັງແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຄົມນາໆຊາດຊາບວ່າ ລະຫວ່າງປະຊາທິປະໄຕແລະລັດທິຜະເດັດການ ພວກເຮົາຈະຢືນຢູ່ຂ້າງປະຊາທິປະໄຕ” ທ່ານໃນຫ້ອງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ແລະນັກຂ່າວສາກົນ 100 ກວ່າຄົນ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ປະຊາຊົນຊາວໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຕ້ານຢັນຕໍ່ການກົດດັນຈາກພາຍນອກ ທີ່ພະຍາຍາມຈະແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍເຖິງກົນລະຍຸດ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຈີນນຳໃຊ້ ໃນລະຫວ່າງຫຼາຍໆເດືອນ ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ທ່ານໃຫ້ຂໍສັງເກດວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ມີແຕ່ປະຊາຊົນຊາວໄຕ້ຫວັນເທົ່ານັ້ນ ມີສິດທີ່ຈະເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານຫຼາຍກ່າວວ່າ ໃນເມື່ອທ່ານ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ທ່ານສຽວ ບີ ຄິມ (Hsiao Bi-khim) ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕັ້ງ ໄຕ້ຫວັນຈະສືບຕໍ່ “ຍ່າງຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໄປໜ້າ.”
ທ່ານຫຼາຍກ່າວຢ້ຳວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖອຍກັບຄືນ ຫຼືຫຼຽວກັບຫຼັງ.”