ກະຊວງນຶ່ງຂອງອັງກິດ ໄດ້ອອກກົດລະບຽບ ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຢາກຈະໄປສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ແດ່ມື້ລາງພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ທີ II

ປະຊາຊົນລໍຖ້າເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບຄັ້ງສຸດທ້າຍແດ່ພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ທີ II ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຂະນະທີ່ພະບໍລົມມະສົບຂອງພະອົງ ແມ່ນຖືກດອຍໄວ້ຢູ່ໃນຫໍລັດຖະສະພາຕ່ຳ ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມສຳລັບການລໍຖ້າທີ່ດົນນານ.
ລັດຖະບານໄດ້ປະການກົດລະບຽບແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມາສັ່ງລາໃຫ້ລຽນເປັນແຖວດຽວ ແລ້ວຍ່າງຜ່ານໂລງພະບໍລົມມະສົບຂອງມື້ລາງພະຣາຊີນີ ຂະນະທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນພະຣາຊະວັງແວສມິນສເຕີ ຈາກ 5 ໂມງແລງ ຂອງວັນພຸດ ຈົນຮອດ 6 ໂມງ 30 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ກັນຍາ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄາດກັນວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນຢາກຈະມາເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບແດ່ພະມະຫາກະສັດພຽງອົງດຽວ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນໃນສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ເຄີຍຮູ້ຈັກ.
ກົດລະບຽບຕ່າງໆນັ້ນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນຢືນເປັນແຖວຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ແລະຢູ່ເຖິງຂົວແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ຂະນະທີ່ຂະບວນແຫ່ໂລງພະບໍລົມມະສົບຂອງພະຣາຊີນີ ໄປທົ່ວເຂດຊານເມືອງຂອງສະກັອດແລນ ຈາກປາສາດແບລໂມຣາລ (Balmoral) ໄປ ປາສາດ ແອດິນເບີກ (Edinburgh) ທີ່ຊົງຮັກຫອມຂອງພະອົງ.
ກະຊວງຮັບຜິດຊອບດ້ານດິຈິໂຕລ ວັດທະນະທຳ ສື່ມວນຊົນ ແລະກິລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງກົດລະບຽບຂອງຕົນວ່າ “ຖ້າທ່ານປະສົງທີ່ໄປຮ່ວມໃນພິທີ Lying-in-State ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຈະມີການລຽນແຖວ ຊຶ່ງຄາດໝາຍວ່າ ຈະເປັນແຖວຍາວແທ້ໆ. ທ່ານຈະຕ້ອງຢືນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ອາດຈະຄ້າມຄືນກໍເປັນໄດ້, ໂດຍຈະບໍ່ຄ່ອຍມີໂອກາດໄດ້ນັ່ງລົງເລີຍ ຂະນະທີ່ແຖວຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄປເລື້ອຍໆ.”
ໂລງພະບໍລົມມະສົບ ທີ່ຖືກປິດໄວ້ ຂອງພະຣາຊີນີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະຫວັນນະຄົດ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ຊົງມີພະຊົນມາຍຸໄດ້ 96 ປີ ຈະຖືກດອຍໄວ້ຢູ່ແທ່ນທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ເມມ ຢູ່ໃນຫໍພະຣາຊະວັງແວັສມິນສເຕີ ທີ່ສະພາຕ່ຳຂອງອັງກິດ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນ ວ່າ “ຄາດວ່າ ຈະມີຝຸງຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະເບິ່ງຄືວ່າ ຈະມີການຊັກຊ້າໃນດ້ານການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະມີການປິດຖະໜົນຫົນທາງຢູ່ອ້ອມຮອບບໍລິເວນ.”
ພວກຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຊົມຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຮັກສາຄວາມປອດໄພແບບຢູ່ໃນສະໜາມບິນ ແລະພວກຄົນສາມາດນຳເອົາຖົງນ້ອຍ ພຽງຖົງດຽວ ທີ່ຊິບເປີດອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົຍນຳເອົາສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການລໍຖ້າທີ່ດົນນານມານຳ ທີ່ຕົນຈະປະເຊີນກັບສະພາບແວດລ້ອມໃດໆກໍຕາມໃນຍາມຕົ້ນລະດູຂອງໃບໄມ້ຫລົ່ນໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ຊຶ່ງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ - ເຊັ່ນວ່າ ຄັນຮົ່ມ ຫຼື ນ້ຳຢາກັນແດດ ຖ່ານສາກໂທລະສັບມືຖື ແລະຢຸກຢາທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ.