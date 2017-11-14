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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີການກ່າວຫາ ຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ ທ. Moore ວ່າໄດ້ທໍາ​ການ ​ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ​​

ນາງ Beverly Young Nelson ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸ​ມ ຖະແຫລ​ງຂ່າວ​ ຢູ່​ນະຄອນ New York ​ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ, 2017 ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ທ່ານ Moore ວ່າ​ໄດ້​ລວນ​ລາມ​ລາວ ​ຢູ່​ໃນ​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1970 ນັ້ນ.

ສະມາຊິກພັກພັກຣີພັບ​ບລິກັນໃນສະພາສູງ ​ໄດ້ສົນທະນາກັນຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍກ່ຽວກັບ​
ການ​ໄລ່​ທ່ານ Roy Moore ທີ່ສະໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ຂອງລັດ
Alabama ນັ້ນອອກ​ຈາກ​ຕໍາ​ແໜ່ງ ​ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຊະນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງພິ​ເສດ ​ທີ່​ຈະ​ມີ
​ຂຶ້ນ ໃນ​ເດືອນໜ້ານີ້ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ມີ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ຫາຜູ້ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງວ່າຈະ​ໄດ້​
ເປັນສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງຂອງພັກຣີພັບ​ບລິກັນທ່ານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ທໍາ​ການ​ລວນ​ລາມ
​ທາງ​ເພດ​ລາວ​ຕອນ​ທີ່ລາວ​ມີ​ອາຍຸ​ໄດ້ 16 ປີ.

ນາງ Beverly Young Nelson ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸ​ມຖະ​ແຫລ​ງຂ່າວ​ຢູ່​ເມືອງ
New York ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ທ່ານ Moore ວ່າ​ໄດ້​ລວນ​ລາມ​ລາວ​ຢູ່​ໃນ​
ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1970 ຕອນ​ທີ່​ນາງ​ເປັນ​ນັກຮຽນ​ ​ແລະເຮັດ​ວຽກຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ​ອາ
ຫານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງທີ່ທ່ານ​ທ່ານ​ມັກ​ໄປ​ກິນ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Gadsden ​ລັດ Alabama ນັ້ນ.
ນາງ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ທ່ານ Moore ​ໄດ້ລູບຄຳຕົວຂອງລາວ ​ແລະ​ຈັບ​ນົມ​ລາວ ​ແລະ​ກໍ​ຂົ່ມ​
ຫົວ​ຂອງ​ລາວລົງ​ໃສ່​ຫວ່າງ​ຂາ​ຂອງ​ທ່ານ.

​ໃນ​ບົດ​ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່​ໃນໜັງສື​ພິມ Washington Post ທີ່ພິມ​ອອກ​ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວນີ້
ຜູ້ຍິງ​ອີກ 4 ຄົນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ Moore ວ່າ​ໄດ້​ກະທໍາ​ບໍ່ດີ​ທາງ​ເພດ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
​ຕອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ໄວ​ລຸ້ນຢູ່​ນັ້ນ.

ຜູ້ພິພາກສາ Roy Moore ກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ສະໂມສອນໂຄງການນັກລົບເກົ່າ ໃນເຂດກາງຂອງລັດ Alabama ທີ່ເມືອງ Vestavia Hills ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ, 2017.
ຜູ້ພິພາກສາ Roy Moore ກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ສະໂມສອນໂຄງການນັກລົບເກົ່າ ໃນເຂດກາງຂອງລັດ Alabama ທີ່ເມືອງ Vestavia Hills ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ, 2017.

ທ່ານ Moore ​ໄດ້​ປະຕິເສດ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງກ່າວ​ ​ໂດຍ​ຖືວ່າມັນ "​ເປັນ​ການ​ຊອກ​ຈັບ
​ຜິດ" ​ແລະ​ໃຫ້​ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ​ວ່າ ຈະ "ດໍາ​ເນີນ​ທາງ​ເລືອກໃນ​ດ້ານ​ກົດໝາຍທຸກ​ຢ່າງ​
ເພື່ອ​ຕ້ານ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ບໍ່ມີ​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ​ເຫລົ່ານີ້."

​ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ຕົກ​ໃຈ​ຕໍ່ການ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ຜູ້​ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ​ມາເຮັດ​ວຽກ
ຢູ່​ໃນສະພາ​ສູງນັ້ນ ປະທານ​ຄະນະ​ກໍາມະການ​ດ້ານ​ສະພາ​ສູງ​ຂອງພັກຣີພັບ​ບລິກັນ,
ທ່ານ Cory Gardner ຈາກລັດ Colorado ​ໄດ້​ເຮັດ​ຖະ​ແຫລງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ອອກ​ມາ
​ໂດຍເອີ້ນ​ທ່ານ Moore ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ "ບໍ່​ເໝາະສົມ​ ​ທີ່​ຈະ​ມາເຮັດ​ວຽກຢູ່​ໃນສະພາ​ສູງ​ຂອງ ສະຫະລັດ."

ທ່ານ Gardner ກ່າ​ວ່າ "ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ Moore ບໍ່ຍອມ​ອອກ​ຈາກ​ການແຂ່ງຂັນ ​ແລະ​
ຊະນະການ​ເລືອກ​ຕັ້ງສະພາ​ສູງຄວນ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ຂັບ​ໄລ່​ທ່ານ Moore ອອກ
​ເພາະວ່າ​ທ່ານ Moore ​ບໍ່ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍານົດ​ທາງ​ດ້ານ​ຈັນ​ຍາ​ບັນ ​ແລະ
​ສິນລະ​ທໍາ​ຂອງສະພາ​ສູງ​ຂອງ ສະຫະລັດ."

ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກຣີພັບ​ບລິກັນຫລາຍຄົນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ບໍ່ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ
​ຂັບ​ໄລ່​ທ່ານ Moore ອອກ.

ທ່ານ Mitch McConnell ຜູ້​ນໍາ​ພັກ​ທີ່​ມີ​ສຽງສ່ວນ​ຫລາຍເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ
ທ່ານ Moore ຄວນ​ອອກ​ຈາກ​ການສະໝັກ​ແຂ່ງຂັນ ​ເພື່ອ​ຫລີກ​ທາງ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​," ​
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ Kentucky ທີ່​ເປັນ​ລັດ ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Roy Moore Sexual Accusation
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