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ໂລກ

​​​​​ຕຳຫຼວດ​ໂຮລັງ ​ຈັບ​ກຸມຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ​ໄດ້ແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍົກເລີກ ການສະແດງດົນຕີ

ພາບຈາກວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນລົດຕູ້ ທີ່ຖືກຈັດໄວ້ເປັນເຂດ ຫ້າມເຂົ້າ ໃນເມືອງ Rotterdam, 23 ສິງຫາ 2017 ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ມີການຂົ່ມຂູ່ວ່າ ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ມີນ້ຳໜັກພໍ ໄດ້ ຍັງຜົນໃຫ້ມີການຍົກເລີກການສະແດງດົນຕີວົງຣ໊ອກອາເມຣິ ກັນນັ້ນ.

​ຕຳຫຼວດ​ໂຮລັງ ​ໄດ້​ຄຸມ​ຕົວ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ​ໄວ 22 ປີໄວ້ ​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ຈາກ​ການ
​ພົວພັນ ​ແລະ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ຕຳຫຼວດ​ສະເປນ ​ໃນ​ງານ​ສະ​ແດງດົນຕີ​ຄອນ​ເສີດ​ເພງຣ໊ອກ
ທີ່​ເມືອງ Rotterdam ນຶ່ງ​ມື້ກ່ອນ​ນັ້ນ ອາດຈະ​ສາມາດເປັນໄປໄດ້.

ຊາຍ​ຜູ້​ນີ້ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ການ​ອອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ແຂວງ Brabant ​ພາກ​ໃຕ້​
ຂອງປະ​ເທດ ບ່ອນທີ່​ພວກ​ຕຳຫຼວດ​ອອກ​ຄົ້ນ​ຫາຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ​ນຳ.

ພາບຈາກວີດີໂອ, ທ່ານ Ahmed Aboutaleb ເຈົ້າຄອງກຳແພງ Rotterdam ຖະແຫຼງຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ໃນເມືອງຂອງທ່ານ, 23 ສິງຫາ 2017 ຫຼັງຈາກການຍົກເລີກ ການສະແດງຄອນເສີດ.
ພາບຈາກວີດີໂອ, ທ່ານ Ahmed Aboutaleb ເຈົ້າຄອງກຳແພງ Rotterdam ຖະແຫຼງຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ໃນເມືອງຂອງທ່ານ, 23 ສິງຫາ 2017 ຫຼັງຈາກການຍົກເລີກ ການສະແດງຄອນເສີດ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ ເມືອງ Rotterdam ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກງານ​ສະ​ແດງດົນຕີ​ຄອນ​ເສີດ ຂອງ​ວົງ​
ຣ໊ອກອາ​ເມຣິກັນ Allah-Las. ຜູ້​ບໍລິຫານ​ງານ​ສະ​ແດງດົນຕີ​ຄອນ​ເຊີດ ທ່ານ Rotown
​ໄດ້​ຂຽນ​ຜ່ານ​ທາງ Twitter ວ່າ ການ​ສະ​ແດງດົນຕີ​ຄອນ​ເສີດ ອະດີດ silo ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ
Maassilo ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຊ່ອຍ​ກູ້​ໄພລົບ​ໜີໄປ. ການ​ຕັດສິນ​ໃຈຍົກ​ເລີກງານ​ສະ​ແດງ
ດົນຕີ​ຄອນເສີດ ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໜ້ອຍ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ປະຕູ​ໃຫ້​ສາທາລະນະ​
ເຂົ້າ​ໄປ​ຊົມ​ໄດ້.

ເຈົ້າ​ຄອງ​ກຳ​ແພງ​ເມືອງ Rotterdam ທ່ານ Ahmed Aboutaled ​ໄດ້​ຢູ່ໃນ ກອງ​ປະຊຸມ
​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວຂອງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ວ່າ ຕຳຫຼວດ ​ໄດ້​ສອບ​ປາກຄຳຄົນ​ຂັບ​ລົດຕູ້ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​
ດ້ວຍ​ຖັງ​ແກ໊ສ ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ໃກ້ໆສະຖານ​ທີ່ງານ​ສະ​ແດງດົນຕີ​ຄອນ​ເສີດ ຊຶ່ງ​ລົດ​ຕູ້​ທີ່​ວ່າ​ນີ້
​ໄດ້​ລົງທະບຽນ​ໃນ​ປະ​ເທດ Spain.

ພາບຈາກວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢືນຢູ່ຂ້າງຫຼັງເຂດຫ້າມເຂົ້າ ໃນເມືອງ Rotterdam, 23 ສິງຫາ, 2017, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການສະແດງດົນຕີຂອງວົງຣ໊ອກອາເມຣິກັນ ຍ້ອນໄດ້ມີການຂົ່ມຂູ່ຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ພາບຈາກວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢືນຢູ່ຂ້າງຫຼັງເຂດຫ້າມເຂົ້າ ໃນເມືອງ Rotterdam, 23 ສິງຫາ, 2017, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍົກເລີກການສະແດງດົນຕີຂອງວົງຣ໊ອກອາເມຣິກັນ ຍ້ອນໄດ້ມີການຂົ່ມຂູ່ຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ.

​ແຕ່​ຕຳຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ວ່າ ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ສັນຊາດ​
ສະ​ເປ​ນ​ແລະເປັນ​ຊ່າງ​ສ້ອມລົດ ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ອະທິບາຍເຖິງ​ສາ​ເຫດຂອງ​ການ​ທີ່ມີ
“ພວກ​ຖັງ​ແກ໊ສທັງຫຼາຍ​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ລົດຕູ້​ຂອງ​ລາວ.” ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າກ່າວ​ວ່າ ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​
ມັນ​ບໍ່​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ກັບການ​ຂົ່ມຂູ່ ​ແຕ່​ວ່າ ຊາຍ​ຄົນ​ນີ້ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ສອບ​ປາກຄຳ
ເພີ່ມ​ຕືມອີກ​ໃນວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້​ຕື່ມ.

ເຈົ້າ​ຄອງ​ກຳ​ແພງ​ເມືອງ Aboutaled ​ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດ​ສະ​ເປ​ນ ​ໄດ້ລາຍ​ງານວ່າ
ການ​ຂົ່ມຂູ່​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ກ່ອນ​ທີ່​ວົງ​ດົນຕີ​ຈາກ​ລັດ
California ກຳລັງຈະ​ຂຶ້ນເວທີ​ສະ​ແດງ ​ແລະ​ວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​
ແມ່ນ​ມີ​ນ້ຳໜັກ​ພໍ ທີ່​ຈະ​ຍົກເລີກ​ການສະ​ແດງ​ຄອນ​ເສີດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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