ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານ ຣອດ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌, ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດບໍລິການດ້ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ບໍລິສັດດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ທັງ
ຫລາຍມີການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍປະຕິບັດກົດໝາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ບໍ່
ໃຫ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການທຳລາຍຂອງພວກກໍ່ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີ
ແນັດນັ້ນ ທ່ານ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ເວທີຂອງສື່ສັງຄົມ
ອອນລາຍ ແມ່ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນຳກັນຢ່າງເສລີ ແບບ
ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ແຕ່ວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ຫລາຍໆຄົນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເວທີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປ່ອຍ
ໃຫ້ພວກທີ່ເຄື່ອນໄຫວແບບບໍ່ດີ ຊຶ່ງລວມທັງພວກສືບລັບ ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ
ສາມາດຫລອກລວງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ໂດຍການ ເລີ້ມ ປະຕິບັດງານແບບມີອິດທິພົນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ."
ທ່ານ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌ ເວົ້າວ່າ ມັນຂຶ້ນກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ “ທີ່ຈະເອົາການປ້ອງ
ກັນຄວາມປອດໄພ ໄປໄວ້ໃນລະດັບດຽວກັນ ກັບການປະດິດສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະອອກແບບທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຈີ ໄປຕາມ ນັ້ນ.” ທ່ານ
ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າຫາກຂະແໜງການທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ບໍ່ເຮັດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ,
ທາງລັດຖະບານຈະຕ້ອງໄດ້ຍື່ນມືເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວ.
ທ່ານ ເວົ້າອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ດຽວນີ້ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ
ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ກ້າວຂຶ້ນໄປຄວບຄຸມຕົນເອງ ຊຶ່ງເປັນຫົວຂໍ້ສໍາຄັນຂອງການ
ໂອ້ລົມຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນມື້ນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການຖືກຄຸ້ມຄອງ
ດ້ວຍກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ.”
ຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌ ແມ່ນມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ
ໄດ້ກ່າວຫາພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຊາວອີຣ່ານ 2 ຄົນ ທີ່ມີການພົວພັນກັບການກໍ່ອາດຊະຍາ
ກຳທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍລ້ານໂດລາ ແລະແຜນການນາບຂູ່ ທີ່ແນໃສ່ອົງ
ການລັດຖະບານ, ເມືອງ ແລະບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ.
ທ່ານ ໂຣເຊັນສຕາຍນ໌ເວົ້າວ່າ ມີຫລາຍບໍລິສັດ ທີ່ຍິນດີຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຝ່າຍປະ
ຕິບັດກົດໝາຍ ແລະທີ່ຈະປ້ອງກັນການໃຊ້ເວທີຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈິງ.
ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ "ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເທັກໂນໂລຈີບາງຄົນກໍວິພາກວິຈານຢ່າງແຮງຕໍ່
ເພື່ອນຮ່ວມງານ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຝ່າຍປະຕິບັດກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂການຖອດ
ລະຫັດລັບ ແລະບັນຫາທ້າທາຍອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້. ພຽງແຕ່ທ່ານຖືກຄົນຕຳໜິທ່ານ
ຢ່າງວ່ອງໄວເທົ່ານັ້ນ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດດອກ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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