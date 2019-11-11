ປະທານາທິບໍດີທີ່ສະໜັບສະໜູນ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຂອງ ໂຣເມເນຍ ທ່ານ ຄລາວສ໌ ອີໂອຮານນິສ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ແຕ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຊີ້ຂາດໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ອີງຕາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນສອງແຫ່ງ, ທ່ານ ອີໂອຮານນິສ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງປະມານ 40 ເປີເຊັນ, ຕາມມາດ້ວຍທ່ານນາງ ວິໂອຣິກາ ແດນຊິລາ, ເຊິ່ງແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ດ້ວຍ 22 ເປີເຊັນ.
ການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດລະຫວ່າງ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄະແນນສູງສຸດສອງທ່ານນັ້ນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພະຈິກນີ້.
ນັກການເມືອງ ເສລີນິຍົມ ທີ່ມີແນວທາງການເມືອງເປັນກາງ ທ່ານ ອີໂອຮານນິສ໌, ບໍ່ຄືກັບບັນດາຜູ້ນຳ ຢູໂຣບ ຕາເວັນອອກຄົນອື່ນໆບາງຄົນ, ທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກຊາດນິຍົມ.
ທ່ານ ອີໂອຮານນິສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານວ່າ “ຜົນຄະແນນຢ່າງເປັນທາງການຈະອອກມາມື້ອື່ນ ແຕ່ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນ ໂຣເມເນຍ ຫຼາຍລ້ານຄົນຈາກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງສຳລັບໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ສຳລັບ ໂຣເມເນຍ ທີ່ປົກກະຕິ.”