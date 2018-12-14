ສຽງຟົດສະໜັ່ນຈົນແສບຫູຂອງຂະບວນລົດຈັກຫລາຍພັນຄັນທີ່ດັງກ້ອງໄປທົ່ວນະຄອນ
ຫລວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຽດແກ່ພວກນັກລົບທີ່ເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມ
ຫລືຖືກຈັບໄປເປັນສະເລີຍເສິກນັ້ນ ແມ່ນຈະມິດງຽບລົງ ພາຍຫລັງທີ່ມີການເຕົ້າ
ໂຮມຂອງພວກຂັບຂີ່ລົດດັ່ງກ່າວອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນປີໜ້ານີ້.
ງານຂະບວນລົດຈັກຟ້າສະໜັ່ນ ຫລື Rolling Thunder ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 1987 ນັ້ນ
ຈະໄດ້ທຳຂະບວນການຂັບຂີ່ລົດປະຈຳປີຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນວັນລະລຶກເຖິງທະຫານຜ່ານ
ເສິກ ປີ 2019.
ທ່ານ ອາຕີ ມີລເລີຮ໌ (Artie Miller) ນັກລົບເກົ່າໃນສົງຄາມຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງງານ
ໂຮມຊຸມນຸມຟ້າສະໜັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ທ່ານຈະສົ່ງໃຫ້ພວກ
ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ງານດັ່ງກ່າວໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້ວ່າ “ມັນເປັນ
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກຫລາຍ. ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການສົນທະນາກັນ ແລະຄິດໄຄ່ຄວນ
ເບິ່ງໃນຕະຫລອດ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັດງານໂຮມຊຸມນຸມຟ້າສະໜັ່ນ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເຊົາໃຫ້ມີການຈັດງານປະຈຳປີ ຢູ່ໃນນະຄອນວໍຊິງຕັນ ຢູ່ໃນວັນທ້າຍ
ອາທິດຂອງວັນລະລຶກເຖິງທະຫານຜ່ານເສິກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ພາກັນເຮັດມາ ໄດ້ 32 ປີ
ແລ້ວນັ້ນລົງ.
ບໍລິສັດໂຮມຊຸມນຸມຟ້າສະໜັ່ນ ເປັນກຸ່ມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ຈັດໃຫ້ມີການຂັບຂີ່ລັດຈັກ
ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ຫລາຍກວ່າ 2 ແສນໂດລາເພື່ອສະແດງໃຫ້ຄົນເບິ່ງໃນງານທີ່ຈັດຂຶ້ນ
ໃນປີກາຍນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ