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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

'Rolling Thunder' ຂະ​ບວນ​ລົດ​ຈັກ​ຟ້າ​ສະນັ່ນ ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເປັນ​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ

ຝູງ​ນັກ​ຂີ່​ລັດ​ຈັກ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ໂບດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເພື່ອ​ຮັບ​ພອນ​ຈາກ​ຄຸນ​ພໍ່ວັນ​ທີ 24 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລົດ​ຈັກ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄັນ​ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ແລ່ນ​ຢ່າງ​ຝົດ​ສະ​ໜັ່ນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​
ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ຂ​ອງ Rolling Thunder ຫຼື​ຂະ​ບວນ​ລົດ​ຈັກ​ຟ້າ​ສະນັ່ນ ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ປະ​ເພ​ນີ​ປະ​ຈຳ​ປີຂອງວັນ Memorial Day ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ດຶງດູດ​ຄວາມ​ສົ​ນ​ໃຈ​ຂອງຫຼາຍກວ່າ 83,000 ​ຄົນ​ຂອງທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ຫາຍ​ ສ​າບ​ສູນ
ໄປ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ນຶ່ງ ຈົນ​ເຖິງ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້
​ ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ. ບັນ​ຊີ​ຍັງ​ຮວມເອົາຈຳນວນ 126 ຄົນ ​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຈາກ
​ການ​ປະ​ຕິບັດ​ງານ ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ສົງ​ຄາມ​ເຢັນ.

Rolling Thunder ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປີ 1988. ພວກ​ນັກ​ຂີ່​ລົດ​ຈັກ​ ມັກ​ພາ​ກັນ
​ພົບ​ກັນ​ຢູ່​ເດີ່ນ​ຈອດ​ລົດ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ແລະ​ຂີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຂ້າມ
​ຫຼາຍໆຂົວ​ຂ້າມ​ແມ່ນ້ຳ Potomac.

ແຕ່​ວ່າ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ Rolling Thunder ທ່ານອາກ​ຕີ ມັ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ​ ນີ້​ປີ​ເປັ​ນ​ປິ ສຸດ​ທ້າຍ
ທີ່​ທ່ານ​ຈັດ​ການ​ຂີ່​ລົ​ດ​ຈັກ​ໃນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ທ່ານມັ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ໃນ​ການ​
ປະ​ສານ​ງານ​ພິ​ທີ. ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ອຸ​ບປະ​ຖຳ ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລ​ະ ​ຜູ້ຄ້າ​ຂາຍ
ບໍ່​ໄດ້​ຮັບອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ​ຈອດ​ລົດປີ​ກາຍ​ນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າອົງ​ການ Rolling Thunder ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ “ທຳ​ນຽມ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ” ກໍຕາມ.

Rolling Thunder Takes a Lap Around National Mall in DC
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Rolling Thunder Takes a Lap Around National Mall in DC

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ສຳ​ລັບ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ດ້ວຍ​ສຽງ​ນອງ​ນັນ​ຂອງ​ລົດ​ຈັກ​ເຂົາ ເຈົ້າ​ມາ​
ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ຫວັດ ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ກິດ​ຈະ​ການ​ວັນ Momorial
Day ຢູ່​ໃນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ແຕ່​ວ່າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ Rolling Thunder ໄດ້ຮັບຄວາມ​ຍິນ​ດີ​
ຕ້ອນ​ຮັບ​ໃຫ້ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃນ​ເມືອງ​ອີກ.

“ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຮັກ​ຊາດ Rolling Thunder ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ວໍ​ຊິ​ງ​ຕັນ ດີ​.ຊີ. ​ອີກ​ປີ​ໜ້າ ແລະ​
ຫວັງ​ວ່າ​ອີກ​ຫຼາຍ​ໆປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ. ນີ້​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ມາ ແລະ​ສົມ​ຄວາມ​ທີ່​ຈະ​
ເປັນ.” ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງທ​ວິດ​ເຕີຂອບ​ໃຈ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ
​ຂອບໃຈ “ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊາຍ ແລະແມ່​ຍິງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ໃນ​ການ​ເຮັດ
​ວຽກ​ແກ້​ໄຂ.”

ທ່ານ​ອາ​ຣ​ຕີ ມັ​ລ​ເລີ (ກາງ) ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂ​ະບ​ວນ​ການ Rolling Thunder ຢູ່​ເມືອງອາກ​ລິ​ງຕັນ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນ​ຍ ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ທ່ານ​ອາ​ຣ​ຕີ ມັ​ລ​ເລີ (ກາງ) ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂ​ະບ​ວນ​ການ Rolling Thunder ຢູ່​ເມືອງອາກ​ລິ​ງຕັນ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນ​ຍ ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ວີ​ໂອ​ເອ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ Rolling Thunder “ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່
​ຈະ​ສົນ​ທະ​ນາ” ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ. ແຕ່​ເຖິ​ງຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​
ຢູ່​ທວິດ​ເຕີ ວ່າທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ມີໄປ​
ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ໝົດ” ພ້​ອມ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາການຈັດຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃຫ້​ຈັດ​ການ​ສະ​ຫຼອງວັນ
Memorial ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ.

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VOA Interview With Artie Muller
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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