ວັນອາທິດມື້ນີ້ ເປັນຂີດໝາຍເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ຂະບວນ ຂີ່ລົດຈັກ ຟ້າສະໜັ່ນ ຫຼື Rolling Thunder ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນລະນຶກເຖິງທະຫານຜ່ານເສິກ ຫຼື Memorial Day ຢູ່ສະ
ໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດ.
ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ, ການມີໜ້າດົນຫຼາຍທົດສະວັດ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຂີ່ລົດຈັກດັ່ງສະໜັ່ນ
ຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະກຳວັນ Memorial Day ທີ່ເປັນສັນຍາລັກໃນ
ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
ການຂີ່ລົດຈັກ Rolling Thunder ເພື່ອເສລີພາບ ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກ ກ່ຽວ
ກັບຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິຊີວິດເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຫາຍສາບສູນຢູ່ໃນສົງຄາມ
ລະຫວ່າງ ການສູ້ລົບຂອງທະຫານ ສະຫະລັດ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ Rolling Thunder ທ່ານ ອາຣຕີ ມິລເລີິຣ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່
ໄດ້ປະສົບຄວາສຳເລັດ ໃນການປະສານງານຂັບລົດເພື່ອສັນຕິພາບປະຈຳປີ ກັບ
ທຳນຽບຫ້າແຈໃນວັນ Memorial Day.
ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ອຸບປະຖຳ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຄ້າຂາຍ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ເຂົ້າໄປຫາບ່ອນຈອດລົດປີກາຍນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າອົງການ Rolling Thunder ໄດ້ຈ່າຍ
ຄ່າ “ທຳນຽມອະນຸຍາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ໃນປີ 2020 ອົງການ Rolling Thunder ທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 90
ຫ້ອງການທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງ ວັນປະທ້ວງ Memorial Day ແຕ່ລະບ່ອນດ້ວຍຈຸດປະສົງ
ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະເພີ້ມການເຂົ້າຮ່ວມອອກໄປອີກ. ນີ້ກໍເພາະວ່າ ທ່ານມີລເລີຣ
ຈຶ່ງບໍ່ເຫັນວ່ານີ້ຈະເປັນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງພິທີ ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນການປ່ຽນແປງ.
ໂຕເລກຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທະຫານ ສະຫະລັດ
83,000 ຄົນແມ່ນຍັງຊອກບໍ່ເຫັນ ແລະ ຈຳນວນຫຼາຍ, ປະມານ 73,000 ຄົນ ແມ່ນ
ມາຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. ຫຼາຍກວ່າ 7,700 ຄົນແມ່ນຈາກສົງຄາມເກົາຫຼີ
7,700 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າປະມານ 1,600 ຄົນແມ່ນຈາກສົງຄາມ ຫວຽດນາມ.
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