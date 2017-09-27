ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຄູບາສາສະໜາພຸດຊາວສີລັງກາຫຼາຍ
ອົງໄດ້ພາກັນບຸກເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຫລົບໄພ ຂອງຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາແຫ່ງນຶ່ງ
ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍອົບພະຍົບ
ດັ່ງກ່າວອອກໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ຊາວອົບພະຍົບ 31 ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປພັກຢູ່ເຮືອນໃນສູນຄຸມຂັງແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ນອກນະ
ຄອນຫຼວງ Colombo ຂອງສີລັງກາ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍຫລັງທີ່ມີຄົນ
ໄປພົບເຫັນເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເຮືອ ທີ່ລ່ອງລອຍແບບເຄວ້ງຄວ້າງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງ
ນະຄອນນັ້ນ ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງປີນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ຫລົບໜີ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ມຽນມາທີ່ເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.
ຄູບາອົງນຶ່ງ ໃນຈໍານວນຫລາຍໆອົງ ທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຫລົບໄພ ທີ່ບໍລິຫານ
ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຖືກວີດິໂອໄວ້ ໄດ້ເວົ້າວ່າ "ພວກນີ້ແມ່ນຊາວໂຣຮິງ
ຢາທີ່ເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ເຂັ່ນຂ້າຄູບາຊາວພຸດຢູ່ມຽນມາ."
ລັດຣາໄຄນ໌ຂອງມຽນມາ ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຊາວໂຣຮິງຢາ ໄດ້ກາຍ
ເປັນສູນກາງຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງສາສະໜາ ມາແຕ່ດົນນານຢູ່ໃນມຽນມາ ທີ່ເປັນ
ປະເທດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຖືສາສະໜາພຸດນັ້ນ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights
Watch ໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບມຽນມາວ່າ ໄດ້ "ກໍ່ອາດຊະຍາກໍາຕ້ານມະນຸດຊາດ"
ໃນຂະນະທີ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຫລາຍແສນຄົນພາກັນຫລົບໜີຈາກການກໍ່ຄວາມ
ຮຸນແຮງຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌.
ທ່ານ James Ross, ອໍານວຍການດ້ານກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍ ຂອງອົງການ Human Rights Watch ເວົ້າວ່າ "ກອງທັບພະມ້າ ໄດ້ຂັບໄລ່ຊາວໂຣຮິງຢາອອກຈາກລັດຣາໄຄນ໌ ທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ ຢ່າງໂຫດຮ້າຍ." "ການສັງຫານໝູ່ຕໍ່ຊາວ ບ້ານ ແລະການລອບວາງເພີງຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ຂັບໄລ່ຄົນໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາຕ້ານມະນຸດຊາດທັງນັ້ນ."
ສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ 400,000 ຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີໄປຍັງບັງກລາແດັສເພື່ອຫລົບຫລີກການປະຫັດປະຫານຂອງລັດຖະບານມຽນມາ. ອີງຕາມອົງການດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ມີເຖິງ 45,000 ຄົນໄດ້ຫລົບໜີໄປຍັງບັງກລາແດັສ.
ຄວາມຮຸນແຮງຮອບຫລ້າສຸດຢູ່ທີ່ລັດຣາໄຄນ໌ຂອງມຽນມາ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 25
ສິງຫາຜ່ານມາເວລາພວກກະບົດຊາວໂຣຮິງຢາໄດ້ທຳການໂຈມຕີປົດຕຳຫຼວດຫລາຍ
ແຫ່ງ. ທາງການມຽນມາໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການກວດລ້າງພວກະບົດຈຸນີ້ດ້ວຍກຳລັງ ທະຫານ.
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