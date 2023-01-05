ຈະຫຼວດສອງລູກໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ກອງກຳລັງພັນທະມິດ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ອີງຕາມກອງບັນຊາການ ກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື CENTCOM, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ແລະ ອີຣັກ ໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບສາມປີຂອງການຕາຍຂອງຜູ້ນຳກອງກຳລັງ ຄັດສ໌ ທ່ານ ຄາສເຊັມ ໂຊເລມານີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ.
CENTCOM ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຖານທັບ ຫຼື ຊັບສິນຂອງພັນທະມິດ.”
ໂຄສົກ CENTCOM ນາຍພັນໂທ ເດຟ ອີສເບີນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຈະຫຼວດ 107 ມິນລີແມັດໄດ້ແນເປົ້າ ໃສ່ເຂດ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ “ສະຖານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາລະກິດ ໂຄໂນໂຄ” ຕອນເກົ້າໂມງເຊົ້າຕາມເວລາໃນປະເທດ ຊີເຣຍ. ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວບ່ອນທີ່ຈະຫຼວດຖືກຍິງມາ ແລະ ໄດ້ເຫັນລູກທີສາມ, ລູກທີ່ບໍ່ໄດ້ຍິງ.
ໂຄສົກ CENTCOM ພັນເອກ ໂຈ ບູດຊີໂນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີປະເພດນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງພັນທະມິດ ແລະ ປະຊາກອນພົນລະເຮືອນມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຫາມາໄດ້ຍາກ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ ຊີເຣຍ ແລະ ພາກພື້ນ.”
ບໍ່ມີໃຜໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ແລະ ໂດຣນໃສ່ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ.
ນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ, ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂັດຂວາງການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 3 ແລະ 4 ມັງກອນທີ່ຖືກສົງໄສວ່າເປັນທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນລັງໂດຍ ອີຣ່ານ. ພວກນັກໂຈມຕີໄດ້ສົ່ງໂດຣນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດ ເຊິ່ງມັນຖືກຍິງຕົກໃກ້ກັບຖານທັບອາກາດ ເອນ ອາລ-ອາຊາດ ແລະ ໃກ້ກັບສະໜາມບິນສາກົນ ແບກແດັດ, ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ໂດຍພັນທະມິດສາກົນເຊັ່ນກັນ. “ການແກ້ແຄ້ນຂອງທ່ານ ໂຊເລມານີ” ຖືກຂຽນໃສ່ປີກຂອງນຶ່ງໃນໂດຣນຫຼາຍລຳ.
ທ່ານ ໂຊເລມານີ ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າຂອງກອງກຳລັງ ຄັດສ໌ ລະດັບສູງຂອງ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງແມ່ນໜ່ວຍປະຕິບັດການຕ່າງປະເທດຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງ ອີຣ່ານ. ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ສັງຫານທ່ານ ໂຊເລມານີ ຄຽງຂ້າງກັບທ່ານ ອາບູ ມາດີ ອາລ-ມູຮານດິສ, ຜູ້ບັນຊາການລະດັບສູງຂອງກອງກຳລັງການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໄປຂອງ ອີຣັກ.
ໃນເວລາການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານນັ້ນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໂຊເລມານີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການໂຈມຕີ “ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ” ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ສະຫະລັດ ມີຄວາມສ່ຽງ.