ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນຊີເຣຍ ຖືກຍິງຈະຫຼວດໃສ່ ແຕ່ບໍ່ມີການບາດເຈັບ

ບັນດາກອງກຳລັງທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີ ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນຕາເວັນອອກກາງ, ເຮັດໃຫ້ຍອດຈຳນວນການໂຈມຕີກອງກຳລັງສະຫະລັດ ແລະ ກອງກຳລັງພັນທະມິດໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 74 ຄັ້ງ ນັບແຕ່ວັນທີ 17 ຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ມີການຍິງຈະຫຼວດພຽງລູກດຽວ ໃນຊ່ວງຂ້າມຄືນ ໂຈມຕີໃສ່ພື້ນທີ່ ສະໜັບສະໜຸນພາລະ ກິດ ຢູເຟຣຕິດສ໌ (Euphrates) ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບ, ເສຍຊີວິດ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໃນຕາເວັນອອກກາງ ຍັງສືບຕໍ່ຕອບໂຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ໃນທະເລເຊັ່ນດຽວກັນ. ໂດຍໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນເຂດທາງພາກໃຕ້ຂອງທະເລແດງ, ກຳປັ່ນພິຄາດ USS Carney ໄດ້ຍິງໂດຣນ ທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ ຕົກ ເຊິ່ງໂດຣນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປ່ອຍຂຶ້ນຈາກພື້ນທີ່ຂອງເຢເມນ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ (Houthi) ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອີຣ່ານ.
"ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຮູ້ເຈດຕະນາຂອງມັນ, ແຕ່ ໂດຣນ UAV ກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າໄປຫາເຮືອລົບ. ໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຍິງຕົກ, ກຳປັ່ນ USS Carney ກຳລັງຄຸ້ມກັນກຳປັ່ນສະໜັບສະໜູນ USNS Supply ທີ່ສະໜອງນໍ້າມັນ ແລະ ກຳປັ່ນທີ່ຕິດທຸງສະຫະລັດ ແລະລູກເຮືອ ອີກລຳນຶ່ງ ທີ່ບັນທຸກຍຸດໂທປະກອນທາງທະຫານ ໄປຍັງພາກພື້ນນີ້,” ຜູ້ບັນຊາການທະຫານໃນຕາເວັນອອກກາງ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວ.
ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ບາດເຈັບຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຕໍ່ເຮືອລຳໃດ ໃນລະຫວ່າງເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 2 ລູກ ໄດ້ຖືກຍິງອອກຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮູຕີ (Houthi) ໃນເຢເມນ ໂດຍມຸ່ງໜ້າໄປຫາທິດທາງຂອງກຳປັ່ນພິຄາດ USS Mason, ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອເຮືອການຄ້າລຳນຶ່ງທີ່ກໍາລັງຮັບມື ກັບການໂຈມຕີຂອງໂຈນທະເລ.
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຕົນບໍ່ເຊື່ອວ່າກຳປັ່ນພິຄາດ USS Mason ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງລູກສອນໄຟ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນດີ ກັບການປະເມີນດັ່ງກ່າວ.