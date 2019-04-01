ດາລານັກຮ້ອງທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ທ່ານ ແອລຕັນ ຈອນ ໄດ້ຮ່ວມກັບນັກສະແດງ ທ່ານ
ຈອຈ໌ ຄລູນີ ໃນການຮຽກຮ້ອງຄົນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານໂຮງແຮມ ທີ່ກະສັດຂອງປະເທດ
ບຣູໄນ ເປັນເຈົ້າຂອງ, ຜູ້ທີ່ມີແຜນຈະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປະຫານຊີວິດ ສຳລັບການ
ຮັກຮ່ວມເພດໃນສັບປະດານີ້.
ໂຮງແຮມຕ່າງໆທີ່ ບຣູໄນ ເປັນເຈົ້າຂອງລວມມີ ໂຮງແຮມທີ່ຫຼູຫຼາທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊັ່ນ
ໂຮງແຮມ ເບເວີລີ ຮິລສ໌ ໃນເມືອງ ຮອລລີວູດ ແລະ ໂຮງແຮມ ດອນ ເຈັສເຕີ ໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ລອນດອນ.
ທ່ານ ຈອນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການແບ່ງແຍກອີງຕາມລັກສະນະ
ທາງເພດແມ່ນຜິດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຄວາມຮັກແມ່ນຄວາມຮັກ, ແລະ ການສາມາດທີ່ຈະຮັກຕາມທີ່ເຮົາ
ມັກ ແມ່ນສິດທິມະນຸດໂດຍພື້ນຖານ. ສາມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ທ່ານ ເດວິດ ແລະ ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ດ້ວຍກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບ.”
ປະເທດ ບຣູໄນ, ເຊິ່ງແມ່ນປະເທດທີ່ປົກຄອງໂດຍລະບົບລາຊາທິປະໄຕ ມຸສລິມ, ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍອິສລາມທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຄົນຮັກຮ່ວມເພດ
ທັງຫຼາຍ ຖືກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຈົນຕາຍ.
ທ່ານ ຄລູນີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຕໍ່ຕ້ານໂຮງແຮມຂອງລາວໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ໂດຍຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າ ທຸກຄັ້ງທີ່ໃຜໆບາງຄົນໄປພັກຢູ່ນຶ່ງໃນເກົ້າໂຮງແຮມທີ່ ບຣູໄນ ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ,
ລາວໄດ້ “ເອົາເງິນໃສ່ໃນຖົງໂສ້ງໂດຍກົງ ຂອງພວກຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກເລືອກ ໃຫ້ແກວ່ງກ້ອນ
ຫີນ ແລະ ໃຊ້ໄມ້ແສ້ຕີຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຈົນຕາຍ ສຳລັບການເປັນຄົນຮັກຮ່ວມເພດ
ຫຼື ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຫຼິ້ນຊູ້.”
ບໍລິສັດ ດອນເຈັສເຕີ ຄອລເລັກຊັນ (Donchester Collection), ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ປະຕິບັດ
ການໂຮງແຮມຕ່າງໆນັ້ນ, ເວົ້າວ່າ ທາງບໍລິສັດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ “ຄວາມເທົ່າທຽມ,
ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ. ພວກເຮົາບໍ່ອົດກັ້ນຕໍ່ການແບ່ງແຍກທຸກໆຮູບແບບ.
ແຕ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຕ້ານຂອງທ່ານ ຄລູນີ,
ລວມທັງຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ
ຄາມາລາ ແຮຣິສ, ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີ
ພັບບລີກັນ ທ່ານ ເທັດ ຄຣູສ ແລະ ນັກສະແດງຍິງ ທ່ານນາງ ເຈມີ ລີ ເຄີຕິສ ນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ