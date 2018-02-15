ຄະນະກຳມະການກວດກາຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ເລີ່ມທຳການສືບສວນ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ຫາສາເຫດຂອງທ່ານ Rob Porter ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຊ່ອຍປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ວ່າຍັງ
ສາມາດດຳລົງຢູ່ ເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ
ຫຼື FBI ໄດ້ຍື່ນເອກກະສານຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບອະດີດພັນລະຍາທັງ 2 ຂອງ
ທ່ານPorter ທີ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ທຳການທາລຸນ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍພວກກ່ຽວ.
ທ່ານ Porter ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ອຳນວຍການຂອງ
ອົງການ FBI ທ່ານ Christopher Wray ໄດ້ບອກລັດຖະສະພາ ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ວ່າ ຄະນະສືບສວນ ໄດ້ບອກບັນດາເຈົ້າຫນ້າທີ່ທາງທຳນຽບຂາວແລ້ວ ຕັ້ງດົນນານ ຕັ້ງແຕ່
ເດືອນມີນາ ປີ 2017 ພຸ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທຳການທາລຸນ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຟ້ອງ
ຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ Porter ນັ້ນ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ເປັນຜູ້ກຳກັບພວກເອກກະສານທັງຫຼາຍ ແລະນະ
ໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ທ່ານທຣຳ.
ໃນການຮັບຮູ້ຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ມີຂຶ້ນ ບໍ່ດົນ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ
ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທາງທຳນຽບຂາວ ສາມາດທີ່ຈະກຳກັບເລື່ອງນີ້
ໄດ້ດີກວ່ານີ້.”
ໃນໃຈກາງ ຂອງການສືບສວນອັນໃໝ່ ແມ່ນເປັນບົດບາດຂອງການກຳກັບຂອງທ່ານ
Porter ໂດຍທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວທ່ານ John Kelly ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານຈາກທະຫານມາຣີນ ແລະເປັນຫົວໜ້າຂອງທ່ານ Porter ວ່າເມື່ອໃດທີ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ຮູ້ເລື່ອງກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ຕໍ່ຕ້ານທ່ານ Porter ນີ້. ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານ Kelly
ໄດ້ຊາບເຖິງເລື່ອງທຳການທາລຸນ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍນີ້ ໃນສັບປະດາແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ຈາກໜັງສືພິມ Dailay Mail ຂອງອັງກິດ ນັ້ນ.
ທ່ານເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ ທ່ານ Kelly ວ່າ “ເຮັດວຽກໄດ້ວິເສດແລ້ວ”
ໃນຖານະທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາ, ແຕ່ວ່າ ການບ່າຍບ່ຽງຕອບຄຳຖາມ ທີ່ວ່າ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ແຈບໃຈທີ່ວ່າ ທ່ານ Kelly ມີຄວາມ “ໂປ່ງໃສໝົດບໍ” ໃນການທີ່ວ່າ ຕອນໃດ ທີ່ທ່ານ
ຊາບກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ Porter ແລະ ເມື່ອໃດກັນແທ້ນັ້ນ.
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