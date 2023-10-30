ເສັ້ນທາງສູ່ການພົບປະກັນຂອງທ່ານ ສີ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະບໍ່ລາບລື່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈີນກ່າວ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ກ່າວວ່າ ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການຄາດວ່າຈະມີການປະຊຸມລະຫວ່າງ ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນຈະບໍ່ “ລາບລື່ນ” ອີງຕາມອົງການຂ່າງເອພີ. ໃນການພົບປະກັນລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຫວັງ ຢີ ແລະ ທ່ານໄບເດັນ, ພ້ອມກັບບັນດາທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງໃນເວລາຕໍ່ມາ, ຊຶ່ງທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮ່ວມກັນເຮັດວຽກໄປສູູ່ກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຢູ່ນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ໃນເດືອນພະຈິກນີ້.
ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດຂອງຈີນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ສະຫລຸບການປຶກສາຫາລືກັນ ຊຶ່ງທ່ານ ຫວັງ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເພິ່ນອາດບໍ່ກາງຕໍ່ “ລະບົບອັດໂຕໂນມັດ” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ກອງປະຊຸມເກີດຂຶ້ນໄດ້. ການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ວໍຊິງຕັນ ໄລຍະສາມວັນ ຂອງທ່ານຫວັງ ມີຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ ຍັງຄົງສູງຢູ່ ຍ້ອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າ ແລະບັນຫາອື່ນໆ.