ບັນດາຜູ້ນຳຂອງລັດຖະບານຄູ່ແຂ່ງຂອງ ລີເບຍ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັນ ເພື່ອການເຈລະຈາສັນຕິພາບໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ປະເທດ ຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຟາເຢສ ອາລ-ຊາຣາຈ໌, ຫົວໜ້າຂອງລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນລັງໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທ່ານ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ, ຜູ້ທີ່ບັນຊາກອງທັບບົກແຫ່ງຊາດ ລີເບຍ, ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ແລະ ເທີກີ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຜັກດັນເພື່ອສັນຕິພາບໃນ ລີເບຍ, ເຊິ່ງໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ນຳທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງມາດົນນານ ທ່ານ ມວາມມາ ກາດາຟີ.
ສະຖານະການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຮັຟຕາ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ແນເປົ້າໃສ່ນະຄອນຫຼວງ ທຣິໂປລີ.
ສັນຍາຢຸດຍິງໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ, ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນທັງສອງຝ່າຍນັ້ນ, ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນອາທິດດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫງົບເສິກ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສັນນິບາດຊາດ ອາຣັບ ແລະ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານສາມັກຄີຊາດ ແລະ ກອງທັບບົກແຫ່ງຊາດ ລີເບຍ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາການຢຸດຍິງ, ເຊິ່ງຖືກກ່າວວ່າໄດ້ຢຸດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດເລັກນ້ອຍບາງຄັ້ງກໍຕາມ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນ ລີເບຍ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສອງຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມນຳກັນນັ້ນ “ເຄົາລົບຂໍ້ຕົກລົງການຢຸດຍິງ” ແລະ ພະຍາຍາມເພື່ອຈັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.
ສະຖານທູດຂອງບັນດາປະເທດ ຢູໂຣບ ໃນນະຄອນຫຼວງ ທຣິໂປລີ ໄດ້ສົ່ງຖະແຫຼງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງອອກໄປເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວ ລີເບຍ “ຍຶດໂອກາດທີ່ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນ” ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕໍ່ສູ້ກັນນັ້ນ.
ບັນດາປະເທດສັນນິບາດຊາດ ອາຣັບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາຄູ່ແຂ່ງຕ່າງໆໃນ ລີເບຍ “ໃຫ້ຜູກມັກກັບການຢຸດຕໍ່ສູ້, ເຮັດວຽກໃນການລົບລ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທຸກຮູບແບບ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດ ທີ່ແນໃສ່ການບັນລຸແຜນການເພື່ອການຢຸດຍິງຢ່າງຖາວອນ.”