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ນາ​ຍົກ ລີ​ເບຍ ກ່າວ​ປະ​ນາມ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄູ່​ແຂ່ງ ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທ​ຣິບ​ໂປ​ລີ

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ລີ​ເບຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ລັງ​ຈາກອົງ​ການ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ເມືອງ ຕາ​ຈູ​ຣາ, ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຄມຝັ່ງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ທ​ຣິບ​ໂປ​ລີ. 6 ເມ​ສາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລີ​ເບຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ
ເຟເຢັສ ຊາຣາຈ໌ ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະ
ປະເຊີນໜ້າກັບກຳລັງທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ລີເບຍ ນາຍພົນ ຄາລີຟາ
ຮັຟຕາ, ເຊິ່ງປາກົດວ່າຈະມີຄວາມໄດ້ປຽບຢູ່ຕາມເຂດນອກຂອງນະຄອນຫຼວງ ທຣິບ
ໂປລີ ຂອງ ລີເບຍ, ທ່ານ ຊາຣາຈ໌ ໄດ້ເອີ້ນການກະທຳຂອງທ່ານ ຮັຟຕາ ວ່າພະຍາຍາມ
ກໍ່ລັດຖະປະຫານ.

ສື່ມວນ​ຊົນ ອາ​ຣັບ ໄດ້​ອອກ​ອາ​ກາດ​ວີ​ດີ​ໂອ ກ່ຽວ​ກັບ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ທ່ານ ຮັ​ຟ​ຕາ ເດີນ​
ທາງເຂົ້າປະຕູຂອງສະໜາມບິນສາກົນ ທຣິບໂປລີ ທີ່ຕອນນີ້ຖືກປິດໄວ້, ກ່ອນເຂົ້າປະ
ຈຳຕຳແໜ່ງຢູ່ນອກອາຄານສະໜາມບິນ ແລະ ຢູ່ຕາມທາງແລ່ນຂອງເຮືອບິນທີ່ບໍ່ຖືກ
ໃຊ້. ມັນບໍ່ມີການປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າຈະມີການຕໍ່ຕ້ານກັບການເຂົ້າຍຶດດັ່ງກ່າວ.

ສື່​ມວນ​ຊົນ ອາ​ຣັບ ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ນະ
ຄອນຫຼວງ ສົ່ງສຽງເຊຍໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຂອງທ່ານ ຮັຟຕາ ເຄື່ອນເຂົ້າ. ໂທລະ
ພາບ ອາລ-ອາຣາບີຢາ ຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງທ່ານ
ຮັຟຕາ ໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າໃນເມືອງ ຄາລັດ ອາລ-ຟາການ ຂອງນະຄອນຫຼວງ. ວີໂອເອ
ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຢືນຢັນການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.

ໂຄ​ສົກ​ກອງ​ທັບ​ຂອງ​ທ່ານ ຮັ​ຟ​ຕາມ, ພັນ​ເອກ ອາ​ເມັດ ອາ​ລ​ມິ​ສ​ມາ​ຣີ, ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ
ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນບ່າຍວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງພາຍໃຕ້ການບັນຊາ
ຂອງທ່ານ ຮັຟຕາ ໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ທ່ານ ຮັ​ຟ​ຕາ ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ເມືອງ ກາ​ຢານ, ເຈັນ​ດູ​ບາ,
ກາເຊີ ອາລ-ເບເຊຍ ແລະ ຊູວານີ. ທ່ານກ່າວ່າ ທະຫານ 14 ຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກອງທັບບົກ
ຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້.

ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ທ່ານ ຮັ​ຟ​ຕາ
ໄດ້ທຳການໂຈມຕີຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງໃກ້ກັບສະຖານທີ່ກອງທັບ ບັບ ອາລ-ອາຊີຊີຢາ
ທາງພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດບາດເຈັບຫຼືເສຍຊີວິດ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ,
ແນວໃດກໍຕາມ, ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ຈາກເມືອງ ມິສຣາຕາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງຄັດຄ້ານທ່ານ
ຮັຟຕາ ນັ້ນ, ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຈຳນວນຫຼາຍ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ເມືອງ ກາຣີຢານ,
ເຊິ່ງທ່ານ ຮັຟຕາມ ໄດ້ຄວບຄຸມໃນເວລານີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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