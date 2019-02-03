ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກົວອີໂດ ກັບ ປະ
ທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງແຂ່ງກັນທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ຂອງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກກອງບັນຊາການສູງສຸດຂອງກອງທັບອາກາດຂອງ
ປະເທດ ໄດ້ປະຕິເສດລັດຖະບານສັງຄົມນິຍົມຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ຕອນນີ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າທ່ານ ກົວອີໂດ ເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວ.
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ກົວອີໂດ ຫຼາຍພັນຄົນ, ທີ່ຖືທຸງຊາດ ແລະ ເປົ່າແກນັ້ນ,
ໄດ້ລວມຕົວກັນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຢູ່ອ້ອມນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ເພື່ອສະໜັບສະ
ໜູນການຮຽກຮ້ອງສຳລັບການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ ແລະ ສ້າງລັດຖະບານໃໝ່ທ່າມ
ກາງການກົດດັນຈາກທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ມາດູໂຣ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ ກົວອີໂດ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດການຊຸມນຸມກັນແຫ່ງນຶ່ງກັບພັນລະຍາຂອງທ່ານ,
ທ່ານນາງ ຟາບຽນນາ, ແລະ ໄດ້ຖືກຫຸ້ມລ້ອມໂດຍພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ.
ພວກປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ລວມຕົວກັນຢູ່ຖະໜົນຟາກຕາເວັນ
ຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນປະຕິວັດ ໂບລີເວຍ ຄົບ
ຮອບ 20 ປີ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການລູກຂຶ້ນຂອງນັກສັງຄົມນິຍົມທ່ານ ຮິວໂກ ຊາເວັສ, ຜູ້
ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ມາດູໂຣ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ຝູງຄົນ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານໄດ້ອອກມາປາກົດຕົວໃນການຊຸມນຸມສາ
ທາລະນະນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 4 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ມາດູໂຣ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດໃໝ່ ໄວກວ່າທີ່ໄດ້ວາງແຜນ
ໄວ້, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ
ແລະ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝູງຄົນວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກອັບອາຍຂາຍໜ້າຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຫັນກຸ່ມຂອງ
ອາຊະຍາກອນລັດຖະປະຫານຝ່າຍຄ້ານ” ຮັບຄຳສັ່ງຈາກວໍຊິງຕັນ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດການຖອນຕົວຂອງທ່ານນັ້ນ, ນາຍພົນ ຟຣານຊິສໂກ
ຢາເນັສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຂອງກອງທັບໃຫ້ຖອນຕົວອອກມາດ້ວຍ. ຜູ້
ນຳກອງທັບລະດັບສູງຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ມາດູໂຣ ລອດຈາກການເລືອກຕັ້ງ
ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ຜ່ານມາ ໃນສອງສາມປີແລ້ວນີ້ ໂດຍບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ
ແລະ ພວກປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານທີ່ຖືກປາບປາມ. ມັນຍັງຄົງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອວ່າ ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທັບຫຼາຍປານໃດ ສຳລັບທ່ານ ກົວອີໂດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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