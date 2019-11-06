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ກ​ານ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ທີ່​ຈະ​ຖ້ວມ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ພາຍ​ໃນ​ປີ 2100

ພາບ​ແຄມ​ແມ່​ນ້ຳ ຂອງ​ເມືອງ ໂຮ່ ຈິ ມິນ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາມ​ແມ່​ນ້ຳ​ໄຊ​ງ່ອນ, ຫວຽດ​ນາມ.

ມັນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ ໃນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ເປັນສູນ​ກາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ນັ້ນ, ແຕ່​ທຸກ​ຄົນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ມັນ​ອ​າດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ໂລກທີ່ສູງຂຶ້ນ ​ຍ້ອນ​ສະ​ພາ​ບ​ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ ໄດ້​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທີ່​ຈະ​ຖ້ວມ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2100.

ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ອອກ​ມາ​ອີກ​ຄັ້ງໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ເມື່ອ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ສູນ​ກາງສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ທີ່ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງໃນ​ວາ​ລະ​ສານ Nature ທີ່​ໄດ້​ກ່າວເຖິງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ ເຫດ​ການ ແລະ ສະ​ຖານ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ. ຈາກ 10 ເປີ​ເຊັນ​ ຫາ ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສາມ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 29 ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

​ນະ​ຄອນ ໂຮ່ ຈິ ມິນ, ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ 9 ລ້ານ​ຄົນ, ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ໄດ້​ພຽງ​ໜ້ອຍ​ດຽວ​ສຳ​ລັບ​ເວ​ລານີ້. ເຄື່ອງ​ຍົກ​ໄດ້ຖືກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ຟ້າ ເພື່ອ​ສ້າງ​ເຮືອນຫຼັງ​ໃໝ່ ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເຂົ້າ​ມາຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຈຳຈາກຫຼາຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ຮ່ຳ​ຮ​ຽນ. ນະ​ຄອນ ໂຮ່ ຈິ ມິນ ໄດ້​ມີ​ໜ້າ​ທີ່ ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ທີ່​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບການ​ສົ່ງ​ອອກ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນແຫຼ່ງ​ຂອງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ປະ​ຈຳ​ປີ 6 ຫາ 7 ເປີ​ເຊັນ.

ແຕ່​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ໜາ​ແໜ້ນ ແລະ ລຽບ​ພຽງ​ ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ບໍ່​ໄກ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ຢ່າງ​ກະ​ຕືລື​ລົ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຖ້າ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້​ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ນັ້ນ ມີ​ນ້ຳ​ຂຶ້ນ ​ກາຍ​ເສັ້ນ​ນ້ຳ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ມັນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2100 ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ຜູ້​ຂຽນ​ຂອງ​ລາຍ​ງານດັ່ງ​ກ່າວ ​ຈາກ​ສູງ​ກາງ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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