ການກໍ່ຈະລາຈົນໃນ ຝຣັ່ງ ເພື່ອປະທ້ວງຕຳຫຼວດຍິງໄວລຸ້ນຊາວ ອາຣັບ ຄົນນຶ່ງຕາຍ, ໄດ້ເບົາບາງລົງໃນຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກການສົ່ງສະການຂອງໄວລຸ້ນຄົນດັ່ງກ່າວ ກ່ອນໜ້າໃນວັນນັ້ນ.
ລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງຕຳຫຼວດປະມານ 45,000 ຄົນໄປຢູ່ຖະໜົນຕ່າງໆເພື່ອພະຍາຍາມຄວບຄຸມຄວາມວຸ້ນວາຍ ຫຼັງຈາກການສົ່ງສະການທ້າວ ນາແຮລ ອາຍຸ 17 ປີທີ່ພໍ່ແມ່ເປັນຄົນ ອາລຈີເຣຍ ແລະ ໂມຣັອກໂກ, ຜູ້ທີ່ຖືກຍິງໃນລະຫວ່າງການຢຸດຈາລະຈອນໃນເມືອງ ນັງແຕກ ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນການປະທ້ວງ 5 ຄືນ, ພວກກໍ່ຈະລາຈົນໄດ້ຈູດລົດ ແລະ ປຸ້ນສະດົມຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ, ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງໄດ້ແນເປົ້າທຳລາຍຕຶກສາລາຕ່າງໆ, ສະຖານີຕຳຫຼວດ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ຕຶກທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ລັດຂອງ ຝຣັ່ງ. ກະຊວງພາຍໃນຂອງ ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ 719 ຄົນຖືກຈັບເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຕ່ຳກວ່າ 1,311 ຄົນໃນຄືນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລະ 875 ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ກະຊວງໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 45 ພັນຄົນ ແລະ ນັກດັບເພີງຫຼາຍພັນຄົນແມ່ນຖືກລະດົມເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ຄຳສັ່ງ. ການດຳເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຍາມຄ່ຳຄືນມິດງຽບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ຈຸດທີ່ມີເຫດການຮຸນແຮງທີ່ສຸດເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໃນເມືອງ ມາກໄຊ, ບ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ຕໍ່ສູ້ຢູ່ກາງຖະໜົນກັບພວກຊາວໜຸ່ມຢູ່ອ້ອມຕົວເມືອງໄປຮອດຕອນເດິກ.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຢືນລຽນກັນຢູ່ຖະໜົນ ຊັອງ ເອລີເຊ ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຕົວເມືອງນັ້ນ ຫຼັງຈາກການຮຽກຮ້ອງໃນສື່ສັງຄົມເພື່ອໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ. ໜ້າຮ້ານຄ້າຕ່າງໆແມ່ນຖືກປິດດ້ວຍແຜ່ນກະດານເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົານັ້ນ, ທ່ານ ແວັງຊັອງ ຈັອງບຣັງ, ເຈົ້າເມືອງ ເລ-ເລ-ໂຣເຊ, ໃນເຂດຊານເມືອງນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັນລະຍາ ແລະ ລູກຂອງທ່ານຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຈະໜີອອກຈາກເຮືອນຫຼັງຈາກພວກປະທ້ວງໄດ້ຂັບລົດຕຳເຮືອນຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ຈູດໄຟເຜົາລົດ. ທ່ານເຈົ້າເມືອງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ້ານເວລາທີ່ເກີດເຫດການນັ້ນ.