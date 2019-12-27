ຕຳຫລວດປາບຈາລະຈົນ ໄດ້ບຸກຖະຫລົ່ມຕຶກສູນການຄ້າຕ່າງໆ ເປັນມື້ທີ 3 ແລ້ວ ຢູ່ໃນຮົງກົງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະໄດ້ຈັບຄົນຈຳນວນນຶ່ງໄປຂັງ ພາຍຫລັງທີ່ພວກປະທ້ວງທີ່ໃສ່ໜ້າກາກພາກັນເລາະເຂົ້າໄປໃນຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍໄດ້ແກວ່ງນ້ຳສີໃສ່ ແລະເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຢຸດສະງັກລົງ.
ວັນຄຣິສມັສຢູ່ໃນຮົງກົງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກຳທາງການຄ້າ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນພາກັນຫລັ່ງໄຫລໄປຫາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ ຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງທ່າເຮືອວິກຕໍເຣຍ (Victoria) ທີ່ມີທັດສະນີຍະພາບອັນສວຍງາມ ເພື່ອເບິ່ງການປະດັບປະດາໃນງານບຸນທີ່ສະຫວ່າງສະໄຫວງົດງາມ.
ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນງານບຸນປີນີ້ ຖະໜົນຫລາຍໆສາຍ ແລະຕຶກສູນການຄ້າຢູ່ໃນຍ່ານການຄ້າທັງຫລາຍ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດເຄັ່ງຕຶງພາຍຫລັງທີ່ຕຳຫລວດ ໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ, ລູກປືນຢາງ ແລະສະເປໝາກເຜັດໃສ່ພວກປະທ້ວງ ແລະໄດ້ຕີ ແລະຈັບກຸມພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກຕຳຫລວດຍັງໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນຢຸດ ແລະກວດພວກໄປຊື້ເຄື່ອງ, ຄົນຍ່າງຜ່ານຮ້ານ ແລະພວກນັກຂ່າວຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ ໃນໄລຍະສາມຄືນຜ່ານມາ.
ໃນຄືນກ່ອນເຖິງວັນຄຣິສມັສນັ້ນ ພວກປະທ້ວງໄດ້ຕັນຖະໜົນຫົນທາງໄວ້ ແລະ ທຳລາຍຊັບສິນຂອງທຸລກິດຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນວ່າສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ແລະໄດ້ແກວ່ງລະເບີດນ້ຳມັນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ແຕ່ວ່າ ການປະທ້ວງໃນວັນບຸນຄຣິສມັສ ແລະວັນຕີມວຍຄວາມຮ້າຍແຮງໄດ້ຫລຸດລົງມາ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພວກປະທ້ວງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃສ່ຊຸດດຳຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ຮ້ອງຄຳຂວັນແລະພາກັນເດີນຂະບວນຜ່ານຕຶກສູນການຄ້າຫລາຍແຫ່ງ ຢູ່ທົ່ວຕົວເມືອງນັ້ນ ເພື່ອຕອບຮັບຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ບອກວ່າໃຫ້ລົບກວນທຸລະກິດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສູນກາງການເງິນຂອງຂົງເຂດເອເຊຍແຫ່ງນັ້ນຢູ່ໃນຊ່ວງວັນບຸນຄຣິສມັສນີ້.
ການກະທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 6 ເດືອນແລ້ວ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຮັດຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງທາງການເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ລວມທັງສິດໃນການ ອອກປາກອອກສຽງທົ່ວໄປ ແລະດຳເນີນການສືບສວນແບບອິດສະຫຼະ ຕໍ່ຄວາມປ່າເຖື່ອນຂອງຕຳຫລວດ.