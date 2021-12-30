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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານນາງ ຣີນາ ອາມີຣີ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ສຳລັບເລື້ອງແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະສິດທິມະນຸດໃນອັຟການິສຖານ 

ທ່ານນາງຣີນາ ອາມີຣີ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໃນວັນ ພຸດວານນີ້
ໄດ້ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານນາງຣີນາ ອາມີຣີເປັນທູດພິເສດ ສຳລັບເລື້ອງແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ
ແລະສິດທິມະນຸດໃນອັຟການິສຖານ.

ການແຕ່ງຕັ້ງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນກຳ​ລັງປະເຊີນກັບ ການກົດ​ຂີ່
ນັບມື້ນັບແຮງຂຶ້ນ ໂດຍການປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານຫຼັງຈາກ ສະຫະລັດໄດ້ຖອນອອກ
ໄປໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາແລ້ວ.

ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ​ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກແມ່ຍິງບໍ່ສາມາດເດີນທາງ ໃນໄລຍະ
ໄກໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຕິດຕາມໄປນຳ. ພວກແມ່ຍິງໄດ້ປະເຊີນ ກັບຂໍ້ຈຳກັດຢ່າງໜັກ
ໃນດ້ານການສຶກສາ ແລະການໄປເຮັດວຽກ.

ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະ​ບັບ​ນຶ່ວ່າ “ພວກເຮົາປາດຖະໜາໃຫ້ ອັຟການິສ
ຖານເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສັນຕິ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມ ປອດໄພ ເປັນບ່ອນທີ່
ຊາວອັຟການິສຖານໝົດທຸກຄົນສາມາດອາໄສຢູ່ ແລະມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມນຳກັນ.”

ທ່ານນາງອາມີຣີ ເປັນ​ນັກ​ປັນ​ຍາ​ຊົນ​ທີ່ເກີດຢູ່ໃນອັຟການີສຖານ ທີ່ຮັບ​ໃຊ້ຢູ່ກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດພາຍໃຕ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ. ທ່ານນາງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາສອງທົດ
ສະວັດ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ບັນດາລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງອັຟການິສຖານ.

ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີແລ້ວ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະເຊີນກັບ​ການ​ຕຳ​ໜິ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະ
ຮັບປະກັນທາງຜ່ານທີ່ປອດໄພໃຫ້ແກ່ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ຍິງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ທ່ານນາງອາມີຣີ ແມ່ນຜູ່ນຶ່ງໃນພວກທີ່ຕຳໜິດັ່ງທີ່ອົງການຂ່າວນັ້ນໄດ້ລາຍງານໄປ.
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