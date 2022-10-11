ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນມາເລເຊຍເວົ້າວ່າ ດຽວນີ້ ມີຄົນສັນຊາດປະເທດຕົນ ປະມານ 700 ຄົນ ອາດຈະຖືກຂັງຢູ່ໃນສູນຫຼອກລວງທາງອອນໄລນ໌ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍການທຸບຕີ ແລະໄຟຟ້າຊັອດ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກ ຫຼືພະຍາຍາມອອກຈາກບ່ອນພັກທີ່ຖືກກັກຂັງ ແລະເວນຍາມນັ້ນໄປ.
ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະປະເທດ ອື່ນໆ ພັນລະນາວ່າ ເປັນກະແສທີ່ຊາຍໜຸ່ມ ແລະຍິງໜຸ່ມທັງຫຼາຍຖືກລໍ້ລວງເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ເຂົ້າໄປ ແລະຕິດກັບຢູ່ໃນ - ການປະຕິບັດງານຫລອກລວງທາງອອນລາຍຢ່າງ ໂຫດຮ້າຍ ໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ອົງການມະນຸດສະທໍາສາກົນຂອງມາເລເຊຍ ເວົ້າວ່າ ຈໍານວນພົນລະເມືອງຕົນ ທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໃນລາວ ແມ່ນອີງໃສ່ລາຍງານຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນນັ້ນ ແລະກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງມາເລເຊຍອີກ 2 ກຸ່ມ ທີ່ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັນທາງໂທລະສັບ ແລະການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້, ບວກກັບຄົນຈໍານວນນຶ່ງ ທີ່ພະຍາຍາມຫລົບຫນີອອກໄປ ຫຼື ສາມາດຕໍ່ລອງ ໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ້.
"ພວກເຂົາໄດ້ຖືກທໍລະມານທາງຈິດໃຈ ແລະທາງຮ່າງກາຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຮິສຊາມຸດດິນ ຮາຊິມ (Hishamuddin Hashim) ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ທ່ານຮິສຊາມຸດດິນເວົ້າອີກວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈະຖືກຊັກຊວນໃຫ້ ເຂົ້າໄປລາວ ດ້ວຍການໂຄສະນາທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເພື່ອເຮັດວຽກທາງດ້ານ ໄອທີ ຫຼື ກາຊີໂນທີ່ມີລາຍໄດ້ດີ, ແຕ່ວ່າ ກໍມີແຕ່ຖືກກັກຂັງເມື່ອເວລາໄປຮອດ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ທຳການຫລອກລວງໃນເລື້ອງຄວາມຮັກ ແລະການລົງທຶນທາງອິນເຕີ ແນັດຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນຂົງເຂດ ແລະໃນທົ່ວໂລກ, ຂຶ້ນກັບຄວາມສາ ມາດໃນດ້ານພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍລາຍງານວ່າ ໄດ້ຖືກເຝົ້າຍາມຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍພວກຍາມທີ່ເອົາໄປໄວ້ຢູ່ທົ່ວຕຶກທີ່ຖືກລ້ອມຮົ້ວ, ລວມທັງບາງຄົນທີ່ມີປືນຢືນຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມສຸດ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ຢາກເຮັດວຽກ, ເຂົາກໍຈະຖືກທຸບຕີ.... ບາງຄົນ [ຖືກ] ເອົາໄຟຟ້າຊັອດ, ທັງຫມົດແມ່ນບັງຄັບແລະລົງໂທດຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ແລະຜູ້ທີ່ຢາກກັບຄືນໄປປະເທດທີ່ເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ນອກເໜືອໄປຈາກການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃຫ້ຫຼອກລວງເອົາເງິນຂອງຜູ້ຢູ່ເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວແລ້ວ ທ່ານຮິສຊາມຸດດິນກ່າວຕື່ມວ່າ, ກຸ່ມອາຊະຍາກຳບາງກຸ່ມຍັງຮຽກຮ້ອງຄ່າໄຖ່ນັບແຕ່ 50,000 ຫາ 100,000 ໂດລາ ຈາກຄອບຄົວຄົນງານທີ່ຖືກກັກຂັງໃຫ້ປ່ອຍຕົວເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານມາເລເຊຍປະຕິເສດທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າໄຖ່ ເພາະອີງຕາມນະໂຍບາຍ, ແຕ່ ທ່ານກໍຮູ້ຈັກວ່າ ສອງສາມຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ ໄປບາງສ່ວນຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຮຽກຮ້ອງເອົາ ກໍມີແຕ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຂາດການຕິດຕໍ່ກັບລູກເຕົ້າ ແລະຜູ້ຖືກຈັບຕົວເຂົາໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.