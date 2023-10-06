ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ: ຕຳຫລວດອີຣ່ານ ຈັບແມ່ຂອງຍິງສາວ ທີ່ນອນຢູ່ໂຮງໝໍ

ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດອີ່ຣ່ານກຸ່ມນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຄຸມຂັງແມ່ຂອງຍິງສາວຄົນນຶ່ງທີ່ຮັກສາໂຕຢູ່ໂຮງໝໍ ຫລັງຈາກອັນທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວວ່າ ເປັນການປະເຊີນໜ້າກັບຕຳຫລວດ ຍ້ອນບໍ່ໃຫ້ໃສ່ຜ້າປົກຫົວຮີຈາບ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Hengaw ໄດ້ລາຍງານການຈັບກຸມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຜູ້ເປັນແມ່ຂອງນາງອາມີຕາ ເຈຣາວານ.
ນາງເຈຣາວານ ກຳລັງໄປໂຮງຮຽນກັບພວກໜູ່ຂອງລາວໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດໂດຍບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃຫ້ໃສ່ຜ້າປົກຫົວຮີຈາບ. ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປແຖວທີ 4 ລົດໄຟໃຕ້ດິນເຕຫະຣ່ານແລະຢູ່ສະຖານີຈະຕຸລັດ Shohada ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດການຕໍ່ສູ້ຂັດຂືນ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ນາງໄດ້ຖືກຊຸກ ແລະຫົວຂອງລາວໄດ້ຕຳເຂົ້າໃສ່ເຫລັກ ເຮັດໃຫ້ນາງສະຫລົບໄປ.
ທ່ານມາຊູດ ໂດໂຣສຕີ ຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດລົດໄຟໃຕ້ດິນ ໄດ້ອ້າງວ່າຄວາມ ດັນເລືອດໄດ້ຫຼຸດຕໍ່າລົງ ອາດເຮັດໃຫ້ຍິງສາວອາຍຸ 16 ປີສະຫລົບໄປ. ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ບໍ່ມີບັນທຶກໃດໆຂອງການຊຸກໃຫ້ນາງລົ້ມ ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ຮວມທັງພະນັກງານລົດໄຟໃຕ້ດິນ