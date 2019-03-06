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HRW ກ່າວ​ຫາ​ອີ​ຣັກ ແລະຊາວ​ເຄີດ ​ວ່າ ທໍ​ລະ​ມານ ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ ທີ່​ສົງ​ໄສ ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ກັບ​ກຸ່ມລັດ​ອິ​ສ​ລາມ

​ທະ​ຫານ​ອີ​ຣັກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກວດ​ຄົ້ນ​ອະ​ດີດ​ອຸ​ໂມງ ທີ່​ເຫັນ​ທຸງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິນສລາມ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ ຂອງ​ເມືອງ​ໂມ​ຊູ​ລ ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ທີ່ມີ​ອາ​ຍຸ​ນ້ອຍ​ເຖິງ 14 ປີ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ ທໍ​ລະ​ມານ ແລະ​ໃສ່​ຄຸກ​
ໂດຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອີ​ຣັກ ແລະ​ຊາວເຄີດ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຫາວ່າ ພົວ​ພັນ​ກັບ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ
ອີງ​ຕາມ ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ Human Rights Watch ຫຼື HRW ທີ່ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ
​ລາຍ​ງານ.

ທ່ານ​ໂຈ ເບັກ​ເກີຈາກອົງການ HRW ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຊ້​ຊື່​ຫຍໍ້​ ຂອງ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ນີ້ວ່າ
“ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາວ່າພົວ​ພັນ​ກັບ​ກຸ່ມ ISIS ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ ແລະ​ມັກ​ຖືກ
ທໍ​ລະ​ມານ ແລະ​ຖືກດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຖື​ສຳ​ຄັນ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງຂອງ​ເຂົາ
​ເຈົ້າ​ກັບ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​. ວິ​ທີການ​ລົງ​ໂທດແບບນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​
ວິດ​ອັນ​ຍາວ​ນານໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ໃນ​ທາງ​ບໍ່​ດີ ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້
ຫຼາຍຄົນ.”

ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2018 ອີ​ຣັກ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງປະ​ຈຳ​ຂົງ​ເຂດຂອງ​
ຊາວເຄີດ ຫຼື KRG ໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ປະ​ມານ 1,500 ຄົນ ຍ້ອນ​ຖືກ​ການ​ກ່າວ
​ຫາ ​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ.

ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ປີ 2018 ​ອົງ​ການ HRW ກ່າວ​ວ່າ ຕົນໄດ້​ສຳ​ພາດພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ
29 ຄົນ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຄຸກ ແລະ​ອະ​ດີດພວກ​ນັກ​ໂທດ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ແຕ່ 14 ຫາ 18 ປີ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້
​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ຫຼື​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໂດຍ​ລັດ​ຖະບານ KRG ຮວມ​ທັງ
24 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່​ສູນ​ດັດ​ສ້າງ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ ແລະ​ເດັກ​ນ້ອຍ ໃນ​ເມືອງ​ເອີບິ​ລ ເມືອງ
​ເອກ​ຂອງ​ເຂດ​ຊາວ​ເຄີດ.

​ອົງ​ການ HRW ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສຳ​ພາດ​ພວກ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ຫຼາຍ​ຄົນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຕິດ​ຄຸກ ເພາະ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສົງ​ໃສວ່າ ​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ຜູ້​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ ເພາະ​ວ່າ​ລາວ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ຮ້​ານ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ເມືອງ​ໂມ​ຊູ​ລ ທີ່​
ບັງ​ເອີນ​ໄດ້ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້ແກ່ສະ​ມາ​ຊິກກຸ່ມລັດ​ອິ​ສ​ລາ​ມ. ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ ຊື່​ຂອງ​ລາວອາດ
​ພົບ​ເຫັນ​ ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ທີ່ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໄດ້​ເກັບ​ກຳ​ເອົາ​ໄວ້ ເພື່ອ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຈ່າຍ
​ ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ.

ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ໂດ​ຍ​ກົງ ກັບ​ກຸ່ມການ​ກໍ່​ການ
​ຮ້າຍ ພຽງແຕ່ວ່າ​ເປັນ​ຄົນ​ຄົວ​ກິນ ຄົນ​ຂັບ​ລົດ ຫຼື​ເປັນ​ຍາມ ເພາະ​ວ່າ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ
​ການ​ເງິນ. ພວກ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ຍາດ​ຕິ​ພີ່​ນ້ອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ
ກຸ່ມລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແລະ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ພາກ
​ສ່ວນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແຕ່​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ນາມ​ຍ້ອນ​ ມີຮ້ອງ​ທຸກ ຫຼື​ຜິດຖຽງ​ທາງ​ຄອບ​ຄົວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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