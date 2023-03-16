ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນພັກຣີພັບບລີກັນກ່ຽວກັບລະດັບທີ່ສະຫະລັດຄວນສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບໄລ່ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າຍຶດຄອງພາກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ນັ້ນອອກໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນຄົນສຳຄັນໃນວໍຊິງຕັນ ຍັງຄົງສະໜັບສະໜຸນຄວາມ ພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງເງິນ ແລະ ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນມູນຄ່າຫຼາຍສິບຕື້ໂດລາໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກ ຢ່າງ ເຕັມຮູບແບບຂອງຣັດເຊຍເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022 ນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ສຽງຄັດຄ້ານ ກໍນັບມື້ນັບດັງຂຶ້ນ ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນ.
ໃນອາທິດນີ້, ຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ, ທ່ານຣອນ ເດິແຊນຕິສ (Ron DeSantis) ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ມີຊື່ສຽງຄົນຫລ້າສຸດ ທີ່ສະເໜີວ່າ ສະຫະລັດຄວນເຊົາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຢູເຄຣນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ປະກາດ ການລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການກໍຕາມ, ທ່ານເດິແຊນຕິສ ກໍຄາດວ່າ ຈະຫາທາງໃຫ້ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ຕາງໜ້າພັກຣີພັບບລີກັນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2024.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ທ່ານທັກເກີ ຄາສັນ (Tucker Carlson) ຜູ້ຈັດລາຍການ ໂທລະພາບ Fox News ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນຄຳຕອບຂອງທ່ານເດິແຊນຕິສ ຕໍ່ຄໍາຖາມ ທີ່ຜູ້ຈັດລາຍການໄດ້ສົ່ງໄປຫາຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ຈະລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະ ທານາທິບໍດີ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍຄົນ, ໂດຍຖາມກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງພວກ ເພິ່ນຕໍ່ເລື້ອງສົງຄາມທີ່ວ່ານີ້.