ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ກຳລັງຢູ່ທີ່ປະເທດ ຄູເວດ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກ່ຽວກັບການປິດລ້ອມ
ກາຕ້າ ໂດຍບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ.
ທ່ານ Tillerson ຍັງມີກຳນົດ ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະກາຕ້າ ໃນອາ
ທິດນີ້.
ທ່ານ Tillerson ໄດ້ພົບປະໃນວັນຈັນວານນີ້ ກັບ ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ Recep
Erdogan ຫລັງຈາກໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນໃນວັນອາທິດ. ກ່ອນເດີນ ທາງອອກຈາກ
ເທີກີ ໄປຫາຄູເວດ ທີ່ປຶກສາຝ່າຍສື່ສານຂັ້ນສູງ ທ່ານ R.C. Hammond ກ່າວວ່າ ຈຸດ
ປະສົງໃນການເດີນທາງ ຂອງທ່ານ Tillerson ໄປ ຢ້ຽມຫຼາຍໆປະເທດໃນອ່າວເປີເຊຍ
ອາທິດນີ້ກໍເພື່ອສໍາຫລວດເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ອາດຈະພົບເຫັນຊ່ອງທາງ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.
ທ່ານ Hammond ກ່າວວ່າ ທ່ານ Tillerson ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຍ້ອນການເຊີນ
ຂອງ Emir ແຫ່ງຄູເວດ ແລະເປັນບ່ອນຢຸດແວ່ຂອງທ່ານແຫ່ງທຳອິດແມ່ນ ຄູເວດຊີຕີ້.
ທ່ານ Hammond ກ່າວວ່າ ບໍ່ເປັນເລື່ອງໃໝ່ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດ
ຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຫາການແກ້ໄຂວິກິດການກາຕ້າ ແລະນັ້ນ ແມ່ນບົດບາດຂອງ
ສະຫະລັດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພັກຝ່າຍຕ່າງໆສືບຕໍ່ໂອ້ລົມກັນ.
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