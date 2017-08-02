ສະຫະລັດ ສົ່ງຂ່າວ ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຮູ້ວ່າ “ພວກເຮົາ ບໍ່ແມ່ນ ສັດຕູເຈົ້າ”

ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງສົ່ງຂ່າວໄປຫາເກົາຫຼີເໜືອວ່າ “ພວກເຮົາ
ບໍ່ແມ່ນສັດຕູຂອງເຈົ້າ” ໃນຂະນະທີ່ທຳນຽບຂາວຍັງສືບຕໍ່ກ່າວຢ້ຳວ່າທຸກທາງເລືອກ
ແມ່ນຍັງຢູ່ເທິງໂຕະເພື່ອຍຸຕິໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະອາວຸດນິວເຄລຍ
ຂອງພຽງຢາງ.
ໃນລະຫວ່າງການປາກົດຕົວ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ
ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະ “ປ່ຽນແປງອຳນາດການປົກຄອງ ພວກເຮົາບໍ່
ຕ້ອງການ ຢາກໃຫ້ອຳນາດ ການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ພັງທະລາຍລົງ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງ
ການທີ່ຈະເລັ່ງລັດ ໃຫ້ມີການທ້ອນໂຮມແຫຼມເກົາຫຼີ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ ທີ່ຈະມີຂໍ້
ອ້າງເພື່ອສົ່ງກຳລັງທະຫານຂອງພວກເຮົາ ຂຶ້ນໄປກາຍເສັ້ນຂະໜານທີ 38.”
ເຖິງແມ່ນທ່ານ Tillerson ໄດ້ເອີ້ນວ່າ ເປັນການ “ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້” ຂອງເກົາ
ຫຼີເໜືອ ຕໍ່ສະຫະລັດກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ໃນຈຸດໃດຈຸດ
ນຶ່ງພວກເຂົາກໍຈະເລີ່ມເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການ ຢາກນັ່ງລົງ ແລະເປີດການ
ເຈລະຈາກັບພວກເຂົາ.”
ແຕ່ທ່ານ James Kim ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສະຖາບັນນະໂຍບາຍ Asan ຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງໂຊລ ກ່າວວ່າ ການສືບຕໍ່ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫລື
ICBM ຂອງພຽງຢາງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີ
ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ Kim ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ ວີີໂອເອ Victor Beattie ວ່າ “ຈົນກວ່າເກົາຫຼີເໜືອ
ຕົກລົງທີ່ຈະນັ່ງລົງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະຫະລັດແລ້ວຊຶ່ງໃນຂັ້ນ
ຕົ້ນ ກໍແມ່ນໃຫ້ຢຸດເຊົາ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ ເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍ
ໃນທີ່ສຸດ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການເຈລະຈາແມ່ນຂໍ້ສະເໜີທີ່
ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບສະຫະລັດ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມອົດທົນແມ່ນມີໜ້ອຍລົງ ໃນບັນດາສະມາຊິກລັດຖະ
ສະພາສະຫະລັດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Lindsay Graham ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນຄະນະ
ກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາສູງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ວ່າ “ສົງຄາມກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ
ແຕ່ມັນອາດຈະເປັນວິທີທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຍຸຕິໂຄງການລູກສອນໄຟໄດ້.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວານນີ້ ທ່ານ Graham ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການປາກົດໂຕ
ໃນລາຍ ການໂທລະພາບ Today ຂອງ NBC ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ກ່າວກັບທ່ານວ່າ “ຈະມີການເກີດສົງຄາມ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຍ້ອນໂຄງການລູກ
ສອນໄຟ ຖ້າພວກເຂົາຫາກຍັງສືບຕໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຈມຕີອາເມຣິກາດ້ວຍລູກ
ສອນໄຟ ICBM.”
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