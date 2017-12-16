ທ. ທິລເລີສັນ ວ່າ ທຸກທາງເລືອກ ຍັງເປີດກວ້າງ ເພື່ອຮັບມື ກັບການຂົ່ມຂູ່ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນກ່າວໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ວ່າ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງເກົາຫຼີເໜືອແມ່ນ
ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງ ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະ ວໍຊິງຕັນ “ຈະນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳ
ເປັນ” ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕ ຕໍ່ການຮຸກຮານເຊັ່ນວ່ານີ້.
ທ່ານທິລລີສັນ ກ່າວວ່າ “ໃນການປະເຊີນໜ້າ ກັບການຂົ່ມຂູ່ແບບນີ້ ການບໍ່ດຳເນີນ
ການຫຍັງເລີຍ ແມ່ນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ສຳລັບປະເທດໃດກໍຕາມ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດທິລເລີສັນກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແໜ້ນໄປດ້ວຍ
ຜູູ້ຄົນວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ທຸກໆທາງເລືອກແມ່ນຍັງເປີດ
ກວ້າງ ໃນການປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພວກເຮົາ ບໍ່ໄດ້ຊອກສະແຫວງ
ຫາ ຫຼືວ່າຕ້ອງການຢາກເຮັດສົງຄາມກັບເກົາຫຼີເໜືອ.”
ທ່ານທິລເລີສັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການແຜ່ຜາຍອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່
ຮຽກໃຫ້ມີຂຶ້ນໂດຍຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງເປັນປະທານວຽນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານທິລເລີສັນກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຫະລັດຈະນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງ
ກັນໂຕ ຕ້ານການຮຸກຮານ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ຄວາມຫວັງ ຂອງພວກເຮົາ ຍັງມີຢູ່ວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດຈະຊ່ອຍແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫານີ້.”
ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໃສ່
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໂດຍກ່າວເຖິງທ່ານວ່າ “ຜູ້ເຖົ້າບ້າທຣຳ” ແລະເຕືອນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານໃຫ້ “ສຸຂຸມຮອບຄອບ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່
ຢາກປະເຊີນກັບຄວາມເສື່ອມເສຍແບບຂົ່ມຂືນແລະການຖືກທຳລາຍ.”
ບົດຂຽນດັ່ງກ່າວ ຍັງເຕືອນຕື່ມວ່າ ຖ້າ “ລັດຖະບານທ່ານທຣຳຫາກຫັນໄປໃຊ້ການຕໍ່
ຕ້ານທາງທະຫານ” ກໍຈະປະເຊີນກັບມາດຕະການຕອບໂຕ້ ທີ່ໜັກກວ່າເກົ່າຈາກເກົາ
ຫຼີເໜືອ ແລະ “ກໍຈະຕົກເລິກລົງໄປເລິກກວ່າເກົ່າໃນໜອງ.”
ທີ່ວໍຊິງຕັນ ທ່ານທຣຳໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ພຽງຢາງ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ໂທລະສັບໄປໂອ້ລົມ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີ
ເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັງຕົ້ນຕໍຂອງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ກັບປະທານາທິບໍດີ
ປູຕິນ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ແມ່ນເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າວໍຊິງຕັນ
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກມົສກູ ໃນເລື່ອງພຽງຢາງ.
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