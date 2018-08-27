ການຕັດສິນຄະດີ ນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ ສອງຄົນໃນ ມຽນມາ ຖືກເລື່ອນອອກໄປ ນຶ່ງອາທິດ

ການຕັດສິນຄະດີນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ ສອງຄົນ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ ໃນ ມຽນມາ ຍ້ອນ
ການລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງປະເທດ ທີ່ມີ ແຜນປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້
ແມ່ນໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປອາທິດໜ້າ.
ຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດໜ້າທີ່ແທນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ປະກາດໃນຕອນເລີ່ມ ຕົ້ນຂອງການ
ພິຈາລະນາຄະດີວ່າ ປະທານຜູ້ພິພາກສາທ່ານ ເຢ ວິນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການ
ຕັດສິນຄະດີໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ສະບາຍ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນຄະດີ ຈະດຳເນີນຂຶ້ນ
ໃນເວລາອີກນຶ່ງອາທິດຢ່າງແນ່ນອນ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນທີ 3 ກັນຍາ.
ທ້າວ ວາ ໂລນ ກັບ ທ້າວ ຈໍ ໂຊ ໂອ ໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນທັນວາ ປີ ກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້
ພົບກັບຕຳຫຼວດສອງຄົນຢູ່ຮ້ານອາຫານໃນນະຄອນ ຢາງກຸ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບເອກະສານ
ຕັບນຶ່ງ. ເຂົາເຈົ້າຖືກກ່າວຫາວ່າ ລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບທາງການ, ເຊິ່ງໄດ້
ຖືກບັງຄັບໃຊ້ ໃນປີ 1923, ໃນເວລາທີ່ ມຽນມາ ຕອນນັ້ນຖືກເອີ້ນວ່າ ພະມ້າ ແລະ
ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຫົວເມືອງຂຶ້ນ ອັງກິດ ຢູ່.
ທ້າວ ວາ ໂລນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການຕັດສິນຄະດີ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ
ລາວ ກັບທ້າວ ຈໍ ໂຊ ໂອ ບໍ່ໄດ້ຢ້ານ ກ່ຽວກັບການ ຕັດສິນ ຍ້ອນວ່າ “ຄວາມຈິງແມ່ນຢູ່
ກັບຝ່າຍພວກເຮົາ… ພວກເຮົາບໍ່ ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.”
ທັງສອງຄົນ ໄດ້ໄປເອົາຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງກອງທັບ ໃນລັດ
ຣາໄຄນ໌ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ ມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ເກືອບ 700,000 ຄົນ ຂ້າມເຂດຊາຍ
ແດນເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ບັງກລາແດັສ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ມາ. ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການສັງຫານໝູ່ຊາວໂຣຮິງຢາ 10 ຄົນ ໂດຍຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານ
ໃນບ້ານ ອິນ ດິນ.
ກອງທັບ ແລະ ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນໄດ້ຫ້າມນັກຂ່າວສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ສັງເກດ
ການ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງຢ່າງອິດສະຫຼະເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດ
ການກ່າວຫາຂອງອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດ ແລະ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການກວາດ
ລ້າງຊົນເຜົ່າ, ແຕ່ໄດ້ ຕັດສິນໂທດສຳລັບທະຫານ 7 ຄົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການຄາດຕະ
ກຳ ໃນເມືອງ ອິນດິນ.
ນັກຂ່າວ ຣອຍເຕີ ສອງຄົນນັ້ນ ຈະປະເຊີນກັບການຖືກຂັງຄຸກ 14 ປີຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າ
ມີຄວາມຜິດ. ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນການທົດສອບ ເຖິງເສລີພາບ
ໃນດ້ານສື່ຂ່າວ ແລະ ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າໃນ ປະເທດ ມຽນມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຫັນມາ
ເປັນປະຊາທິປະໄຕໃນປີ 2016, ຫຼັງ ຈາກໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບອບການປົກຄອງຂອງ
ທະຫານ ທີ່ກົດຂີ່ໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ