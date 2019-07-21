ປຊຊ ຮົງກົງ ວາງແຜນ ການປະທ້ວງ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫລຸນຫຼັງ ການປະທ້ວງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ປົກປັກຮັກສາຮົງກົງ'

ປະຊາຊົນຊາວຮົງກົງຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອສົ່ງສຽງ
ສະໜັບສະໜຸນແກ່ຕຳຫຼວດ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດ ການປະທ້ວງມາລຽນຕິດ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍໄປໃຫ້ຈີນ ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້
ເກີດການປະທະກັນ ລະຫວ່າງຕຳຫຼວດກັບພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເມືອງດັ່ງກ່າວ
ເຂົ້າສູ່ວິກິດການ.
ການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ປົກປັກຮັກສາຮົງກົງ ຫຼື Safeguard Hong
Kong” ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້າ ການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ວາງແຜນເອົາໄຫວ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະການກຳກັບນຳຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍໄປໃຫ້ຈີນ
ຂອງຕົນ ທີ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວຮົງກົງ
ສົ່ງໄປຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ດຳເນີນຄະດີ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຈເຢັນໆເອົາໄວ້ ກ່ອນມື້ປະທ້ວງໃນວັນອາທິດນີ້ ບ່ອນທີ່
ຄາດກັນວ່າ ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນຈະເຂັ້ມງວດ. ທາງການຮົງກົງ ໄດ້ພາກັນ
ເຄື່ອນຍ້າຍເຫຼັກກີດກັ້ນຕ່າງໆ ຊຶ່ງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອກີດກັນຖະໜົນ
ຫົນທາງຫຼາຍສາຍ ໃນລະຫວ່າງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ກ່ອນໜ້ານີ້ ອອກໄປຈາກ
ພື້ນທີ່ອ້ອມແອ້ມເສັ້ນທາງຂອງການປະທ້ວງທີ່ຈະມີຂຶ້ນ.
“ພວກເຮົາກຳລັງປະສົບກັບການປະຕິວັດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກ ຮົງກົງໄດ້ຖືກມອບ
ໃຫ້ຈີນ” ອະດີດປະທານສະພານິຕິບັນຍັດ ທ່ານແຈສເປີ ຊາງ ໄດ້ກ່າວໄປ ທ່ານກ່າວ
ອີກວ່າ “ພວກເຮົາຍັງກຳລັງປະສົບກັບການທ້າທ້າຍທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດອີກ ສຳລັບ
“ນຶ່ງປະເທດ ສອງລະບົບ ຫຼື One Country Two Systems” ທີ່ອ້າງເຖິງ ລະບົບ
ການປົກຄອງຂອງຮົງກົງທີ່ມີຢູ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ອັງກິດ ໄດ້ສົ່ງມອບຮົງກົງໃຫ້ແກ່ຈີນ ໃນປີ
1997 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ອົງການຂ່າວເອພີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕຳຫຼວດໃນຮົງກົງ ໄດ້ພົບເຫັນ
ວັດຖຸລະເບີດທີ່ມີອະນຸພາບສູງ ຊຶ່ງຜະລິດຂຶ້ນມາເອງ ປະມານ 2 ກິໂລກຣາມ ທີ່ເອີ້ນ
ຫຍໍ້ວ່າ TATP ແລະໄດ້ທຳການຈັບກຸມຊາຍຄົນນຶ່ງ ໃນການບຸກກວດຄົ້ນຕຶກພານິດ
ແຫ່ງນຶ່ງ ເມື່ອຕອນເດິກຂອງວັນສຸກມື້ຊືນ. TATP ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ tri-acetone tri-
peroxide ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ທົ່ວໂລກ.
ສື່ມວນຊົນຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ພົບເຫັນສິ່ງຂອງທີ່ສະແດງອອກ
ເຖິງການຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍໄປໃຫ້ຈີນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ
ນຳດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ອົງການຂ່າວ ເອພີ ໄດ້ລາຍງານໄປ. ໂຄສົກທ່ານນຶ່ງຂອງຕຳຫຼວດ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຫຼັກຖານໜັກແໜ້ນທີ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ວັດຖຸລະເບີດທີ່ສະສົມໄວ້ ກັບການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ແລະພວກຕຳຫຼວດ ກໍຈະ
ສືບສວນສອບສວນຕໍ່ໄປ.
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