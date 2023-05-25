ການກັບຄືນມາປະເທດໄທ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ

ອຸດສາຫະກໍາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງໄທຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະແຫນງການສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດການເດີນທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງກ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຈະຫຼັ່ງໄຫຼອອກມາ ເມື່ອປັກກິ່ງໄດ້ຍຸຕິນະໂຍບາຍສູນກໍລະນີໂຄວິດ (zero-COVID) ຂອງຕົນ ໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຂໍ້ມູນທາງການຈາກກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະກິລາຂອງໄທ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະສາມເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຫຼາຍກວ່າ 517,000 ຄົນມາທ່ຽວປະເທດໄທ, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 13,700 ຄົນໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2022. ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2023, ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແມ່ນຢູ່ໃນ ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດສູງສຸດ 5 ອັນດັບທຳອິດ, ພ້ອມດ້ວຍນັກທ່ອງທ່ຽວມາເລເຊຍ, ຣັດເຊຍ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ອິນເດຍ.
ທ່ານ ຍຸດທະສັກ ສຸພະສອນ (Yuthasak Supasorn) ຜູ້ວ່າການອົງການທ່ອງທ່ຽວຂອງໄທ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາໄທວ່າ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເຂົ້າມາໄທ ໜ້ອຍລົງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2023, ແຕ່ຄາດວ່າຕົວເລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ແມ່ນກະກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງເສີມປະເທດໄທ ໃຫ້ກັບຊາວຈີນທີ່ຫ້າວຫັນທີ່ຈະເດີນທາງ ຫຼັງຈາກ 3 ປີຂອງການປິດປະເທດ.
ໃນປີ 2023, ສຳນັກງານສະພາພັດທະນາການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງໄທ ຄາດຄະເນວ່າ ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຂອງປະເທດຈະເຕີບໂຕ 2.7 ເປີເຊັນ ຫາ 3.7 ເປີເຊັນ, ໂດຍອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍຕົວ ທີ່ຄາດວ່າຈະສ້າງຜົນປະ ໂຫຍດຕໍ່ຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ.